https://1prime.ru/20260510/neft-869823043.html

В Saudi Aramco назвали сроки нормализации ситуации на рынке нефти

В Saudi Aramco назвали сроки нормализации ситуации на рынке нефти - 10.05.2026, ПРАЙМ

В Saudi Aramco назвали сроки нормализации ситуации на рынке нефти

Если торговые потоки через Ормузский пролив останутся ограниченными еще хотя бы на несколько недель, нормализация ситуации на мировом нефтяном рынке произойдет... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T12:25+0300

2026-05-10T12:25+0300

2026-05-10T13:06+0300

бизнес

ормузский пролив

saudi aramco

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Если торговые потоки через Ормузский пролив останутся ограниченными еще хотя бы на несколько недель, нормализация ситуации на мировом нефтяном рынке произойдет не раньше 2027 года, заявил журналистам исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер. "Если торговые потоки через Ормузский пролив возобновятся немедленно или сегодня, потребуется несколько месяцев, чтобы рынок нефти восстановил равновесие. Но если торговля и судоходство останутся ограниченными более чем на несколько недель, мы ожидаем, что перебои с поставками сохранятся, а ситуация на рынке нормализуется только в 2027 году", - приводит его слова агентство Блумберг. Нассер отметил, что несмотря на то, что Saudi Aramco удалось частично смягчить последствия ближневосточного конфликта благодаря стратегическому планированию, например, строительству трубопровода "Восток-Запад", поставки в глобальную энергетическую систему по-прежнему ограничены. Энергетической отрасли необходимо планировать и больше инвестировать в повышение устойчивости, добавил глава компании.

https://1prime.ru/20260509/novak-869811310.html

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ормузский пролив, saudi aramco