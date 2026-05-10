В Saudi Aramco назвали сроки нормализации ситуации на рынке нефти - 10.05.2026, ПРАЙМ
В Saudi Aramco назвали сроки нормализации ситуации на рынке нефти
12:25 10.05.2026 (обновлено: 13:06 10.05.2026)
 
В Saudi Aramco назвали сроки нормализации ситуации на рынке нефти

Saudi Aramco: рынок нефти восстановится не раньше 2027 года

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Если торговые потоки через Ормузский пролив останутся ограниченными еще хотя бы на несколько недель, нормализация ситуации на мировом нефтяном рынке произойдет не раньше 2027 года, заявил журналистам исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер.
"Если торговые потоки через Ормузский пролив возобновятся немедленно или сегодня, потребуется несколько месяцев, чтобы рынок нефти восстановил равновесие. Но если торговля и судоходство останутся ограниченными более чем на несколько недель, мы ожидаем, что перебои с поставками сохранятся, а ситуация на рынке нормализуется только в 2027 году", - приводит его слова агентство Блумберг.
Нассер отметил, что несмотря на то, что Saudi Aramco удалось частично смягчить последствия ближневосточного конфликта благодаря стратегическому планированию, например, строительству трубопровода "Восток-Запад", поставки в глобальную энергетическую систему по-прежнему ограничены. Энергетической отрасли необходимо планировать и больше инвестировать в повышение устойчивости, добавил глава компании.
