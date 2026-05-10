Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян заказывают готовую еду на майских праздниках - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/oro-869821263.html
Опрос показал, сколько россиян заказывают готовую еду на майских праздниках
Опрос показал, сколько россиян заказывают готовую еду на майских праздниках - 10.05.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян заказывают готовую еду на майских праздниках
Примерно 40% россиян обращаются к доставке еды на майских праздниках - то есть четверо из десяти граждан заказывают готовую еду, выяснили для РИА Новости... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T09:15+0300
2026-05-10T09:15+0300
бизнес
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0a/869821172_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9f25358446f8cd721d62ffe9f5ff66e3.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Примерно 40% россиян обращаются к доставке еды на майских праздниках - то есть четверо из десяти граждан заказывают готовую еду, выяснили для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований ORO. "Россияне планируют активно пользоваться цифровыми сервисами в майские каникулы. Например, доставку еды выбирают 40%", - рассказали в агентстве. Аналитики отметили, что интерес к сервисам доставки еды растет у семей с детьми: почти каждый третий респондент из этой группы планирует заказывать готовую еду чаще, чем обычно. Оплачивать покупки в праздничные дни россияне преимущественно планируют банковской картой онлайн. Этот способ выбирают 70% граждан. При этом 25% россиян планируют расплачиваться наличными. "Доля тех, кто предпочитает наличный расчет, выше среди мужчин", - отметили в ORO. Исследование проводилось в мае 2026 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек.
https://1prime.ru/20260501/shashlyk-869608486.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0a/869821172_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_7ad0e4472d7f53e705bc5a221b28bb31.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
09:15 10.05.2026
 
Опрос показал, сколько россиян заказывают готовую еду на майских праздниках

ORO: четверо из десяти россиян заказывают готовую еду на майских праздниках

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкКурьер по доставке еды
Курьер по доставке еды - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Курьер по доставке еды. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Примерно 40% россиян обращаются к доставке еды на майских праздниках - то есть четверо из десяти граждан заказывают готовую еду, выяснили для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований ORO.
"Россияне планируют активно пользоваться цифровыми сервисами в майские каникулы. Например, доставку еды выбирают 40%", - рассказали в агентстве.
Шашлыки - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Роскачество рассказало, какое вино подойдет к шашлыку
1 мая, 16:07
Аналитики отметили, что интерес к сервисам доставки еды растет у семей с детьми: почти каждый третий респондент из этой группы планирует заказывать готовую еду чаще, чем обычно.
Оплачивать покупки в праздничные дни россияне преимущественно планируют банковской картой онлайн. Этот способ выбирают 70% граждан.
При этом 25% россиян планируют расплачиваться наличными. "Доля тех, кто предпочитает наличный расчет, выше среди мужчин", - отметили в ORO.
Исследование проводилось в мае 2026 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек.
 
БизнесОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала