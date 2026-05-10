https://1prime.ru/20260510/oro-869821263.html

Опрос показал, сколько россиян заказывают готовую еду на майских праздниках

Опрос показал, сколько россиян заказывают готовую еду на майских праздниках - 10.05.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян заказывают готовую еду на майских праздниках

Примерно 40% россиян обращаются к доставке еды на майских праздниках - то есть четверо из десяти граждан заказывают готовую еду, выяснили для РИА Новости... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T09:15+0300

2026-05-10T09:15+0300

2026-05-10T09:15+0300

бизнес

общество

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0a/869821172_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9f25358446f8cd721d62ffe9f5ff66e3.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Примерно 40% россиян обращаются к доставке еды на майских праздниках - то есть четверо из десяти граждан заказывают готовую еду, выяснили для РИА Новости аналитики агентства маркетинговых исследований ORO. "Россияне планируют активно пользоваться цифровыми сервисами в майские каникулы. Например, доставку еды выбирают 40%", - рассказали в агентстве. Аналитики отметили, что интерес к сервисам доставки еды растет у семей с детьми: почти каждый третий респондент из этой группы планирует заказывать готовую еду чаще, чем обычно. Оплачивать покупки в праздничные дни россияне преимущественно планируют банковской картой онлайн. Этот способ выбирают 70% граждан. При этом 25% россиян планируют расплачиваться наличными. "Доля тех, кто предпочитает наличный расчет, выше среди мужчин", - отметили в ORO. Исследование проводилось в мае 2026 года методом онлайн-опроса. В нем приняли участие 1 тысяча россиян в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек.

https://1prime.ru/20260501/shashlyk-869608486.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия