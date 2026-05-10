Летний отпуск под вопросом: когда работодатель вправе отказать

С приближением лета многие сотрудники начинают планировать отпуск, но не всегда работодатель готов согласовать желаемые даты. Руководитель судебных проектов...

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. С приближением лета многие сотрудники начинают планировать отпуск, но не всегда работодатель готов согласовать желаемые даты. Руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Наргиз Мамажанова разъяснила, в каких случаях компания может отказать в отдыхе, а когда это будет прямым нарушением закона.Работодатель вправе не согласовать отпуск, если он не предусмотрен утверждённым графиком — например, сотрудник хочет уйти в июле, а по графику его очередь в октябре. Также основанием может служить острая производственная необходимость (аврал, сдача важного проекта), но только с согласия работника. Кроме того, отказ возможен, если сотрудник проработал менее шести месяцев и ещё не заработал право на полный отпуск — за исключением льготных категорий.Закон устанавливает категории работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск по их требованию, независимо от графика и стажа. Это беременные женщины (перед отпуском по беременности и родам), несовершеннолетние работники, лица, усыновившие ребёнка в возрасте до трёх месяцев, родители детей-инвалидов и некоторые другие льготники. Также отказать нельзя, если отпуск уже зафиксирован в утверждённом графике. Например, у сотрудника в графике стоит отпуск с 1 июля — работодатель не может в одностороннем порядке перенести его на декабрь, ссылаясь на производственную занятость. Такой перенос будет нарушением трудового законодательства.Многие ошибочно полагают, что за неиспользованный отпуск можно получить денежную выплату. Однако по Трудовому кодексу отпуск должен быть использован в натуре, то есть отгулян. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении.Обязан ли работодатель дать отпуск именно летом? Такой обязанности у работодателя нет. Определяющим документом является график отпусков, который утверждается заранее, как правило, не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Отдельные категории работников обладают правом выбора удобного времени (например, несовершеннолетние, многодетные родители), но всеобщего "летнего приоритета" не существует. В коллективе из десяти человек все желают отдыхать в августе — удовлетворить одновременно всех невозможно без остановки деятельности предприятия, поэтому график составляется с учётом производственных задач и очерёдности.Когда отпуск утверждён графиком, а работодатель без законных оснований его не предоставляет, сотрудник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, в суд или в комиссию по трудовым спорам (при её наличии). Например, сотруднику по графику положен отпуск с 1 августа, но руководитель объявляет об отмене без документального переноса. Это прямое нарушение, и при обращении в контролирующие органы с высокой вероятностью последует предписание работодателю устранить нарушение.Следует признать, что нормы Трудового кодекса содержат области, где баланс интересов работника и работодателя смещён. Закон не гарантирует отпуск именно в летние месяцы, хотя это наиболее востребованное время. Реальное составление графика часто происходит под давлением интересов работодателя, а механизмы учёта пожеланий трудящихся недостаточно конкретизированы. Многие положения выглядят стройно на бумаге, но на практике встречаются отказы, затягивания и неформальные просьбы "потерпеть ещё немного", формально не нарушающие норм.Таким образом, на уровне формулировок государство гарантирует право на отдых, однако повседневная реализация нередко ставит работника перед выбором между отстаиванием своих прав и производственной необходимостью. Знание закона в таких случаях — главный инструмент для цивилизованного разрешения споров.Автор: Наргиз Мамажанова, руководитель судебных проектов юридической фирмы "Интеллектуальный капитал"

Наргиз Мамажанова https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/17/869397380_101:110:773:782_100x100_80_0_0_c320fc3e1daa93862ef1ea05916dabe5.jpg

