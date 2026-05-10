"Идет к победе": на Западе выступили с заявлением после Парада в Москве

Парад Победы в Москве показал, что Западу не удалось запугать Россию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Парад Победы в Москве показал, что Западу не удалось запугать Россию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис."Он (Владимир Путин. — Прим. ред.) он заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие", — сказал эксперт.По словам аналитика, то, как прошел праздник, дает понять, что Россия действительно близка к завершению конфликта на Украине на своих условиях, и Запад никак не сможет на это повлиять."Путин закончил свою речь словами "Победа будет за нами", что подтверждает его ожидания приближения военной победы (России. — Прим. ред.) в конфликте", — резюмировал Меркурис.В Москве в субботу состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли курсанты военных училищ и академий, парадные расчеты участников специальной военной операции и военнослужащие КНДР. В завершении парада шестерка штурмовиков Су-25 раскрасила небо в цвета российского триколора.Позже, выступая перед журналистами, комментируя украинский вопрос, президент отметил, что конфликт близится к завершению.

