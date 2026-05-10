https://1prime.ru/20260510/pensija-869817353.html
Пенсии федеральных госслужащих в России составляют 39,3 тыс руб в месяц
Пенсии федеральных госслужащих в России составляют 39,3 тыс руб в месяц - 10.05.2026, ПРАЙМ
Пенсии федеральных госслужащих в России составляют 39,3 тыс руб в месяц
Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39,3 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года,... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T04:51+0300
2026-05-10T04:51+0300
2026-05-10T04:51+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869817353.jpg?1778377904
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39,3 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 388, 98 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 97,8 тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 338,84 рублей, а неработающие - 39 272,73 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Пенсии федеральных госслужащих в России составляют 39,3 тыс руб в месяц
Социальный фонд: российские госслужащие получают пенсию в среднем более 39,3 тысячи рублей
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39,3 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 388, 98 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 97,8 тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 338,84 рублей, а неработающие - 39 272,73 рубля.