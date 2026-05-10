https://1prime.ru/20260510/peremirie-869822862.html

Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ - 10.05.2026, ПРАЙМ

Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ

Более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия, сообщает Минобороны... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T12:37+0300

2026-05-10T12:37+0300

2026-05-10T12:37+0300

россия

рф

украина

владимир путин

минобороны рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861506786_0:222:2853:1827_1920x0_80_0_0_c44f0617f4401217849491adfbdbc19a.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Более 16 тысяч нарушений действия режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия, сообщает Минобороны России. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия ВСУ наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям войск РФ, а также по гражданским объектам. "Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260509/ukraina-869803199.html

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, украина, владимир путин, минобороны рф, всу