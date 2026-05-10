Иордания впервые подписала соглашение по производству зеленого аммиака

2026-05-10T17:33+0300

БЕЙРУТ, 10 мая — ПРАЙМ. Иордания подписала первое в истории королевства инвестиционное соглашение по производству зеленого аммиака стоимостью 1 миллиард долларов, информирует иорданское государственное агентство Petra. "Соглашение стоимостью 1 миллиард долларов, подписанное между министерством энергетики и минеральных ресурсов и компанией Jordan Green Ammonia, является первым в королевстве инвестиционным проектом в сфере зеленого водорода и зеленого аммиака", — говорится в сообщении агентства. Проект предусматривает строительство комплекса по производству зеленого водорода и аммиака на основе солнечной энергии в автономном режиме, без подключения к национальной энергосети. Для этого планируется создать генерирующие мощности объемом до 550 мегаватт возобновляемой энергии с современными системами хранения. Согласно данным агентства, предприятие будет производить до 100 тысяч тонн зеленого аммиака ежегодно. Финансовое закрытие проекта ожидается в сентябре 2027 года, а запуск коммерческой эксплуатации намечен на ноябрь 2030 года. Власти Иордании рассчитывают, что проект позволит сократить выбросы углерода более чем на 200 тысяч тонн в год по сравнению с традиционным производством аммиака на основе природного газа. В агентстве отмечают, что реализация проекта должна укрепить позиции Иордании как регионального центра зеленой промышленности и низкоуглеродного топлива, а также открыть новые экспортные направления на фоне растущего мирового спроса на экологически чистую продукцию.

