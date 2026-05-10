Иордания впервые подписала соглашение по производству зеленого аммиака - 10.05.2026, ПРАЙМ
Иордания впервые подписала соглашение по производству зеленого аммиака
2026-05-10T17:33+0300
БЕЙРУТ, 10 мая — ПРАЙМ. Иордания подписала первое в истории королевства инвестиционное соглашение по производству зеленого аммиака стоимостью 1 миллиард долларов, информирует иорданское государственное агентство Petra. "Соглашение стоимостью 1 миллиард долларов, подписанное между министерством энергетики и минеральных ресурсов и компанией Jordan Green Ammonia, является первым в королевстве инвестиционным проектом в сфере зеленого водорода и зеленого аммиака", — говорится в сообщении агентства. Проект предусматривает строительство комплекса по производству зеленого водорода и аммиака на основе солнечной энергии в автономном режиме, без подключения к национальной энергосети. Для этого планируется создать генерирующие мощности объемом до 550 мегаватт возобновляемой энергии с современными системами хранения. Согласно данным агентства, предприятие будет производить до 100 тысяч тонн зеленого аммиака ежегодно. Финансовое закрытие проекта ожидается в сентябре 2027 года, а запуск коммерческой эксплуатации намечен на ноябрь 2030 года. Власти Иордании рассчитывают, что проект позволит сократить выбросы углерода более чем на 200 тысяч тонн в год по сравнению с традиционным производством аммиака на основе природного газа. В агентстве отмечают, что реализация проекта должна укрепить позиции Иордании как регионального центра зеленой промышленности и низкоуглеродного топлива, а также открыть новые экспортные направления на фоне растущего мирового спроса на экологически чистую продукцию.
Иордания впервые подписала соглашение по производству зеленого аммиака

Иордания впервые подписала контракт на производство зеленого аммиака на $1 млрд

БЕЙРУТ, 10 мая — ПРАЙМ. Иордания подписала первое в истории королевства инвестиционное соглашение по производству зеленого аммиака стоимостью 1 миллиард долларов, информирует иорданское государственное агентство Petra.
"Соглашение стоимостью 1 миллиард долларов, подписанное между министерством энергетики и минеральных ресурсов и компанией Jordan Green Ammonia, является первым в королевстве инвестиционным проектом в сфере зеленого водорода и зеленого аммиака", — говорится в сообщении агентства.
Проект предусматривает строительство комплекса по производству зеленого водорода и аммиака на основе солнечной энергии в автономном режиме, без подключения к национальной энергосети. Для этого планируется создать генерирующие мощности объемом до 550 мегаватт возобновляемой энергии с современными системами хранения.
Согласно данным агентства, предприятие будет производить до 100 тысяч тонн зеленого аммиака ежегодно.
Финансовое закрытие проекта ожидается в сентябре 2027 года, а запуск коммерческой эксплуатации намечен на ноябрь 2030 года.
Власти Иордании рассчитывают, что проект позволит сократить выбросы углерода более чем на 200 тысяч тонн в год по сравнению с традиционным производством аммиака на основе природного газа.
В агентстве отмечают, что реализация проекта должна укрепить позиции Иордании как регионального центра зеленой промышленности и низкоуглеродного топлива, а также открыть новые экспортные направления на фоне растущего мирового спроса на экологически чистую продукцию.
 
