https://1prime.ru/20260510/putin-869816474.html
Внук ветерана рассказал, что Путин поздравил его деда со столетием
Внук ветерана рассказал, что Путин поздравил его деда со столетием - 10.05.2026, ПРАЙМ
Внук ветерана рассказал, что Путин поздравил его деда со столетием
Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина, которого обнял на параде на Красной площади в | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T02:27+0300
2026-05-10T02:27+0300
2026-05-10T02:27+0300
общество
экономика
бизнес
алжир
прибалтика
чукотка
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869816474.jpg?1778369224
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина, которого обнял на параде на Красной площади в прошлом году, рассказал РИА Новости внук ветерана.
Лыткин отметил 100-летний юбилей 10 апреля этого года.
"Да, поздравлял, и представитель аппарата президента приезжал на день рождения", - сказал внук Лыткина в ответ на вопрос, получил ли его дед поздравление от президента.
На параде в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в 2025 году глава государства пообщался с ветераном и обнял его на прощание.
Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах ВС СССР, в 1954 году был направлен в Алжир на разминирование земель после присутствия колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.
Ветеран награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", "За доблестную службу в Вооруженных силах СССР", грамотой Президиума Верховного Совета СССР "Воину-интернационалисту".
алжир
прибалтика
чукотка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, алжир, прибалтика, чукотка, владимир путин
Общество , Экономика, Бизнес, АЛЖИР, Прибалтика, Чукотка, Владимир Путин
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина, которого обнял на параде на Красной площади в прошлом году, рассказал РИА Новости внук ветерана.
Лыткин отметил 100-летний юбилей 10 апреля этого года.
"Да, поздравлял, и представитель аппарата президента приезжал на день рождения", - сказал внук Лыткина в ответ на вопрос, получил ли его дед поздравление от президента.
На параде в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в 2025 году глава государства пообщался с ветераном и обнял его на прощание.
Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой "сорокапятки", далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах ВС СССР, в 1954 году был направлен в Алжир на разминирование земель после присутствия колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.
Ветеран награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями "За боевые заслуги", "За отвагу", "За Победу над Германией", "За доблестную службу в Вооруженных силах СССР", грамотой Президиума Верховного Совета СССР "Воину-интернационалисту".