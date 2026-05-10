Заявление Путина о переговорах с Европой вызвало бурную реакцию на Западе - 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T10:14+0300

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Пользователи Die Welt бурно отреагировали на заявление Владимира Путина, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер является предпочтительным посредником для диалога между Россией и Европой. "Необходимо использовать любую возможность для прекращения этого конфликта. Почему бы не сделать это с Герхардом Шрёдером?" — задалась вопросом Sandra K."Он был выдающимся канцлером, обладавшим политической смелостью для инициирования масштабных реформ, экономические и структурные последствия которых Германия ощущала еще долго после ухода Меркель. В то же время он уделял особое внимание стабильным отношениям с Россией. <…> Его политический подход был долгосрочным: Шрёдер мыслил в категориях эпох, а не избирательных циклов. Это отличает его от современных такс, которые погрязли в мелочах повседневной политики и в конечном итоге ничего не добились", — считает Filipp P."Шрёдер был бы подходящим партнером на переговорах. Он был последним хорошим канцлером Германии. После всех последовавших катастроф многие немцы, вероятно, вспоминают его с ностальгией", — подчеркнул Maik R."Украина — бывшая советская республика; этот вопрос нас никогда не волновал. Для нас важны продуктивные отношения с Россией. Мы видим, к чему ведет это вмешательство — что вскоре мы уже не сможем сами себя контролировать", — резюмировал Reinhold K.Вчера Владимир Путин отметил, что Москва готова приветствовать любого представителя Евросоюза в роли переговорщика, если он не позволил себе оскорбительных высказываний в адрес России. Президент подчеркнул готовность России к открытому диалогу.

