Путин внес в ГД договор об углублении взаимодействия с Южной Осетией - 10.05.2026, ПРАЙМ
Путин внес в ГД договор об углублении взаимодействия с Южной Осетией
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор об углублении союзнического взаимодействия между Россией и Южной Осетией, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать Договор об углублении союзнического взаимодействия между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, подписанный в городе Москве 9 мая 2026 года", - сказано в тексте проекта федерального закона.
Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами.
Договором устанавливается, что стороны предпринимают дальнейшие шаги, направленные на создание единого экономического пространства, повышения благосостояния и уровня жизни граждан, а также на обеспечение поэтапного перехода к единому порядку осуществления внешних заимствований и иностранных инвестиций.
В пояснительной записке отмечается, что стороны поддерживают развитие сотрудничества по поэтапному объединению энергетической (в том числе газотранспортной) и транспортной систем, систем связи и телекоммуникаций, а также содействуют дальнейшему расширению взаимодействия в сфере труда, социальной и культурной сферах.
 
