Названы регионы с самыми высокими зарплатами в феврале
Средние зарплаты более 1 миллиона рублей в феврале получали специалисты шести отраслей экономики в семи регионах России, выяснило РИА Новости по данным...
2026-05-10T01:47+0300
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Средние зарплаты более 1 миллиона рублей в феврале получали специалисты шести отраслей экономики в семи регионах России, выяснило РИА Новости по данным статистики.
Самые большие зарплаты в России получали специализированные дизайнеры в Крыму - в среднем 1,4 миллиона рублей.
Чаще всего трудовые доходы выше миллиона рублей были у сотрудников холдинговых компаний - в Костромской (1,3 миллиона рублей), Ярославской (1,2 миллиона) и Мурманской (1 миллион) областях.
Также выше отметки в 1 миллион рублей зарплаты были у занятых в строительстве ряда инженерных сооружений в Республике Алтай - 1,3 миллиона рублей и в нефтегазе в Санкт-Петербурге - 1,25 миллиона.
При этом в Москве больше миллиона рублей в среднем получали на производствах табачных изделий - 1,1 миллиона и в сфере управления фондами - 1,05 миллиона рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
Названы регионы с самыми высокими зарплатами в феврале
Специалисты шести отраслей экономики в феврале получали более миллиона рублей
