В России изменится порядок пересмотра судебных актов
С 10 мая меняется порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов мировых судей и апелляционных актов районных судов таким образом, что эти...
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. С 10 мая меняется порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных актов мировых судей и апелляционных актов районных судов таким образом, что эти судебные решения теперь будут пересматривать не кассационные суды общей юрисдикции, которых всего 9 по стране, а верховные суды республик, краевые, областные и равные им, следует из пакета поправок к соответствующим законопроектам.
С 10 мая вступают в силу четыре закона о пересмотре судебных актов мировых судей и апелляционных актов районных судов региональными судами субъектов РФ и их президиумами.
В сопроводительных документам отмечалось, что реализация закона повысит уровень доступности правосудия для граждан, которые смогут лично принимать участие в заседании суда кассационной инстанции, расположенного в административном центре субъекта РФ, то есть в том же регионе, где проживают участники процесса, позволит сократить судебные издержки, возмещаемые за счет средств федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку судей кассационных судов общей юрисдикции.
Раньше такие решения пересматривались в кассационных судах общей юрисдикции, которых всего 9 по стране.
В случае несогласия лиц с решениями, принятыми в кассационном порядке президиумами верховных судов республик, краевых, областных и равных им судов или судьями данных судов, сохраняется возможность дальнейшего обжалования непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.
