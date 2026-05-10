Титов: Россия развивает отношения с Индией, Индонезией и Вьетнамом
2026-05-10T02:39+0300
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия в развороте своей внешнеэкономической политики не сконцентрирована на одном лишь Китае, а развивает отношения и со странами Глобального Юга, в частности с Индией, Индонезией, Вьетнамом, заявил в беседе с РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
На вопрос, не свелся ли поворот России на Восток фактически к ее отношениям с Китаем, он ответил, что нет.
"Китай, конечно, выделяется на этом фоне, но по ясной причине - размерам своей экономики, с которыми не сравнится ни одна страна Глобального Юга. Но это не значит, что мы не налаживаем с ними связей", - уточнил собеседник агентства.
Титов отметил, что Россия также наращивает торговые связи с Индией и другими динамично развивающимися государствами Азии.
"Индонезия, например, - одна из крупнейших по численности населения стран мира. Потенциал сотрудничества с Джакартой видится главным образом в технологической области", - уточнил он.
"Медленно, но растет объем российско-вьетнамской торговли. Ключевыми областями нашего партнерства становится металлургия, сельское хозяйство, пищевая промышленность, деревообработка, электроника", - заключил Титов.
