На Западе выступили с радикальным призывом в отношении России
Европейскому союзу следует вновь начать закупки энергоносителей из России, призвал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T16:22+0300
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Европейскому союзу следует вновь начать закупки энергоносителей из России, призвал член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Независимо от того, введены санкции или нет, Евросоюз отчаянно нуждается в российских энергоносителях. Будет мудрым решением для ЕС прекратить выставлять себя самым нравственным и купить больше энергоносителей из России на фоне происходящего энергетического кризиса", — написал он в социальной сети X.Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа.Замглавы МИД Александр Грушко в ответ на это заявлял, что страны Евросоюза сами поставили себя в уязвимое положение, отказавшись от российских энергоносителей.
Мема: ЕС необходимо снова начать покупать энергоносители из РФ