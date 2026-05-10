В Финляндии выступили с жестким предупреждением о России - 10.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии выступили с жестким предупреждением о России
Европе грозит катастрофа в случае дальнейшего подстрекательства к войне с Россией, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T22:41+0300
европа
москва
украина
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
ес
мид
Политик Мема предостерег ЕС от дальнейшей эскалации конфликта с Россией

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Европе грозит катастрофа в случае дальнейшего подстрекательства к войне с Россией, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Конфликт на Украине по своей природе уже напоминает мировую войну. Следует понимать, что его продолжение принесет Европе еще больше разрушений. Лидеры ЕС, стремясь к конфронтации с Россией, ставят на карту жизни европейцев", — написал он в соцсети X.
Политик добавил, что в отношениях между Москвой и Европой настал "опасный момент".
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Вчера президент Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Кроме того, глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Москва отказалась от переговоров.
