В Финляндии выступили с жестким предупреждением о России

Европе грозит катастрофа в случае дальнейшего подстрекательства к войне с Россией, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T22:41+0300

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Европе грозит катастрофа в случае дальнейшего подстрекательства к войне с Россией, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Конфликт на Украине по своей природе уже напоминает мировую войну. Следует понимать, что его продолжение принесет Европе еще больше разрушений. Лидеры ЕС, стремясь к конфронтации с Россией, ставят на карту жизни европейцев", — написал он в соцсети X.Политик добавил, что в отношениях между Москвой и Европой настал "опасный момент".Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.Вчера президент Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в адрес России. Кроме того, глава государства подчеркнул, что именно Европа, а не Москва отказалась от переговоров.

