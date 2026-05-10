"Северсталь Сети": дачный мангал служит 5-10 лет - 10.05.2026, ПРАЙМ
03:18 10.05.2026
 
"Северсталь Сети": дачный мангал служит 5-10 лет

"Северсталь Сети": дачный мангал из низколегированной стали служит 5-10 лет

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Дачный мангал служит 5-10 лет, если он произведен из низколегированной стали, которая отличается прочностью и держит форму, сообщил РИА Новости представитель "Северсталь Сети" (входит в "Северсталь").
"Мангал - один из самых наглядных примеров того, как правильный выбор стали напрямую определяет качество продукта... На хороший дачный мангал уходит 18–30 килограммов низколегированной конструкционной стали толщиной 3–4 миллиметра, которая держит форму, не коробится и служит 5–10 лет", - сказал он.
При этом на легкий складной мангал для пикника уходит всего два–три килограмма холоднокатаного листа толщиной менее одного миллиметра. Такой металл рассчитан на уголь и всего один-два сезона, при работе на дровах он быстро прогорает.
Профессиональные и ресторанные мангалы требуют листа от шести миллиметров и выше из жаростойких низколегированных сталей - расход металла на одно изделие достигает 35–70 килограммов, но такая конструкция выдерживает ежедневную эксплуатацию в течение многих лет без прогара и коробления.
В премиальном сегменте используются нержавеющие стали. Кроме того, все большую популярность набирают атмосферостойкие стали: за счет формирования плотной защитной патины они естественным образом защищают металл от коррозии и обеспечивают ресурс до 80–100 лет службы мангалов и костровых чаш.
 
