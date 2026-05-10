Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Северстали" рассказали, как производят шампуры для шашлыка - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/shampur-869819860.html
В "Северстали" рассказали, как производят шампуры для шашлыка
В "Северстали" рассказали, как производят шампуры для шашлыка - 10.05.2026, ПРАЙМ
В "Северстали" рассказали, как производят шампуры для шашлыка
Около одного килограмма стали приходится на один стандартный набор шампуров из шести штук, сообщил РИА Новости представитель "Северсталь Сети" (входит в... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T08:07+0300
2026-05-10T08:07+0300
бизнес
северсталь
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0a/869819794_0:61:2000:1186_1920x0_80_0_0_9023fc7c82a42b73abdb34790184e5f4.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Около одного килограмма стали приходится на один стандартный набор шампуров из шести штук, сообщил РИА Новости представитель "Северсталь Сети" (входит в "Северсталь"). "Расход стали на один шампур сечением 3 на 12 миллиметров длиной 55 сантиметров составляет около 155 грамм, а стандартный комплект из шести штук требует порядка одного килограмма стали", - сказал он. Требования к шампурам определяются механическими нагрузками при нагреве и спецификой контакта с пищей, подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что для производства шампуров применяют нержавеющую сталь. Выбор марки определяет стойкость к агрессивным средам, так как от этого зависит, выдержит ли шампур многолетнюю эксплуатацию в контакте с маринадами и кислотами. Минимально допустимая толщина плоского шампура для бытового использования составляет 2 миллиметра. Если показатель ниже, то изделие деформируется под нагрузкой и обеспечивает неравномерный прогрев продукта. Форма сечения определяет жесткость конструкции: плоский шампур фиксирует мясо и препятствует его вращению, а угловой V-образный лучше сохраняет форму при нагреве и под нагрузкой.
https://1prime.ru/20260501/shashlyk-869608486.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/0a/869819794_168:0:1832:1248_1920x0_80_0_0_575abeaac3d81232217a0de63a09d4a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, северсталь
Бизнес, Северсталь
08:07 10.05.2026
 
В "Северстали" рассказали, как производят шампуры для шашлыка

"Северсталь": на комплект шампуров уходит около килограмма стали

© РИА Новости . Кирилл КаллиниковПриготовление шашлыка на мангале
Приготовление шашлыка на мангале - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Приготовление шашлыка на мангале. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Около одного килограмма стали приходится на один стандартный набор шампуров из шести штук, сообщил РИА Новости представитель "Северсталь Сети" (входит в "Северсталь").
"Расход стали на один шампур сечением 3 на 12 миллиметров длиной 55 сантиметров составляет около 155 грамм, а стандартный комплект из шести штук требует порядка одного килограмма стали", - сказал он.
Шашлыки - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Роскачество рассказало, какое вино подойдет к шашлыку
1 мая, 16:07
Требования к шампурам определяются механическими нагрузками при нагреве и спецификой контакта с пищей, подчеркнул собеседник агентства.
Он отметил, что для производства шампуров применяют нержавеющую сталь. Выбор марки определяет стойкость к агрессивным средам, так как от этого зависит, выдержит ли шампур многолетнюю эксплуатацию в контакте с маринадами и кислотами.
Минимально допустимая толщина плоского шампура для бытового использования составляет 2 миллиметра. Если показатель ниже, то изделие деформируется под нагрузкой и обеспечивает неравномерный прогрев продукта.
Форма сечения определяет жесткость конструкции: плоский шампур фиксирует мясо и препятствует его вращению, а угловой V-образный лучше сохраняет форму при нагреве и под нагрузкой.
 
БизнесСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала