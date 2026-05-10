В "Северстали" рассказали, как производят шампуры для шашлыка

Около одного килограмма стали приходится на один стандартный набор шампуров из шести штук, сообщил РИА Новости представитель "Северсталь Сети" (входит в...

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Около одного килограмма стали приходится на один стандартный набор шампуров из шести штук, сообщил РИА Новости представитель "Северсталь Сети" (входит в "Северсталь"). "Расход стали на один шампур сечением 3 на 12 миллиметров длиной 55 сантиметров составляет около 155 грамм, а стандартный комплект из шести штук требует порядка одного килограмма стали", - сказал он. Требования к шампурам определяются механическими нагрузками при нагреве и спецификой контакта с пищей, подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что для производства шампуров применяют нержавеющую сталь. Выбор марки определяет стойкость к агрессивным средам, так как от этого зависит, выдержит ли шампур многолетнюю эксплуатацию в контакте с маринадами и кислотами. Минимально допустимая толщина плоского шампура для бытового использования составляет 2 миллиметра. Если показатель ниже, то изделие деформируется под нагрузкой и обеспечивает неравномерный прогрев продукта. Форма сечения определяет жесткость конструкции: плоский шампур фиксирует мясо и препятствует его вращению, а угловой V-образный лучше сохраняет форму при нагреве и под нагрузкой.

