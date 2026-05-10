Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в США случился скандал из-за выходца с Украины - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/skandal-869824871.html
СМИ: в США случился скандал из-за выходца с Украины
СМИ: в США случился скандал из-за выходца с Украины - 10.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: в США случился скандал из-за выходца с Украины
Выходец с Украины бизнесмен Игорь Литвинчук забросал камнями редкого тюленя на Гавайях, пишет Life. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T16:24+0300
2026-05-10T16:24+0300
бизнес
общество
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862139827_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_36157e78440061eeb60070e58ec1485e.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Выходец с Украины бизнесмен Игорь Литвинчук забросал камнями редкого тюленя на Гавайях, пишет Life."Украинец отдыхал на пляже острова Мауи на Гавайях и решил развлечься тем, что начал кидать камни в тюленя-монаха, который проплывал неподалеку", — говорится в публикации.По данным источника, владельца транспортной компании Transridge Inc пытались остановить очевидцы, которых тот игнорировал.Отмечается, что после инцидента недовольные гавайцы устроили протест у офиса предприятия Литвинчука и даже избили его водителя, а затем самого бизнесмена задержала местная полиция.Пострадавшее животное относится к одному из самых редких видов тюленей: их популяция составляет всего 1600 особей и обитают они только на Гавайях.
https://1prime.ru/20260509/pesnya-869809947.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862139827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_289dbc52cb01b0d21457faea9815bb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , украина
Бизнес, Общество , УКРАИНА
16:24 10.05.2026
 
СМИ: в США случился скандал из-за выходца с Украины

Life: в США украинский предприниматель закидал камнями редкого тюленя

© РИА Новости . Наталья ПодоровскаяАмериканская полицейская машина
Американская полицейская машина - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Американская полицейская машина
© РИА Новости . Наталья Подоровская
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Выходец с Украины бизнесмен Игорь Литвинчук забросал камнями редкого тюленя на Гавайях, пишет Life.
"Украинец отдыхал на пляже острова Мауи на Гавайях и решил развлечься тем, что начал кидать камни в тюленя-монаха, который проплывал неподалеку", — говорится в публикации.
По данным источника, владельца транспортной компании Transridge Inc пытались остановить очевидцы, которых тот игнорировал.
Отмечается, что после инцидента недовольные гавайцы устроили протест у офиса предприятия Литвинчука и даже избили его водителя, а затем самого бизнесмена задержала местная полиция.
Пострадавшее животное относится к одному из самых редких видов тюленей: их популяция составляет всего 1600 особей и обитают они только на Гавайях.
Вечерний Киев, Украина
"Раздается посреди ночи". Песня "Матушка" вызвала скандал на Украине
Вчера, 17:52
 
БизнесОбществоУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала