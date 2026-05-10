https://1prime.ru/20260510/skandal-869824871.html

СМИ: в США случился скандал из-за выходца с Украины

СМИ: в США случился скандал из-за выходца с Украины - 10.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: в США случился скандал из-за выходца с Украины

Выходец с Украины бизнесмен Игорь Литвинчук забросал камнями редкого тюленя на Гавайях, пишет Life. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T16:24+0300

2026-05-10T16:24+0300

2026-05-10T16:24+0300

бизнес

общество

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862139827_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_36157e78440061eeb60070e58ec1485e.jpg

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Выходец с Украины бизнесмен Игорь Литвинчук забросал камнями редкого тюленя на Гавайях, пишет Life."Украинец отдыхал на пляже острова Мауи на Гавайях и решил развлечься тем, что начал кидать камни в тюленя-монаха, который проплывал неподалеку", — говорится в публикации.По данным источника, владельца транспортной компании Transridge Inc пытались остановить очевидцы, которых тот игнорировал.Отмечается, что после инцидента недовольные гавайцы устроили протест у офиса предприятия Литвинчука и даже избили его водителя, а затем самого бизнесмена задержала местная полиция.Пострадавшее животное относится к одному из самых редких видов тюленей: их популяция составляет всего 1600 особей и обитают они только на Гавайях.

https://1prime.ru/20260509/pesnya-869809947.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , украина