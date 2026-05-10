СМИ: ЕС решили ответить на присутствие Фицо на Дне Победы в Москве - 10.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: ЕС решили ответить на присутствие Фицо на Дне Победы в Москве
05:35 10.05.2026 (обновлено: 06:52 10.05.2026)
 
СМИ: ЕС решили ответить на присутствие Фицо на Дне Победы в Москве

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в российскую столицу для участия в параде Победы вызвал волну недовольства среди европейских чиновников, сообщает портал Euractiv.

"Этот визит проходит на фоне того, что его (Фицо — Прим. ред.) попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления", — говорится в материале.
Портал также отмечает, что Брюссель уже выразил Братиславе предостережение относительно возможных проблем с финансированием Словацкого агентства сельскохозяйственных платежей (PPA), что негативно скажется на положении фермеров.

Вчера германский канцлер Фридрих Мерц заявил, что премьера Словакии Роберта Фицо ожидает беседа о его визите в Москву на День Победы. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ подчеркнула, что без СССР не было бы никакого Дня Европы.

Фицо, наряду с другими зарубежными лидерами, прибыл в Москву для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин и премьер Словакии в субботу провели личную встречу в Кремле, обсуждая сотрудничество двух стран в различных сферах и перспективы возобновления работы двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, заседания которой не проводились с 2021 года.
