Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260510/slutskij-869816170.html
Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров
Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров - 10.05.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T01:23+0300
2026-05-10T01:23+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
красноярский край
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869816170.jpg?1778365431
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров. Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем крайне необходимым создать на федеральном уровне государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров", - сказано в документе. Слуцкий в письме отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс РФ столкнулся со стремительным старением парка сельскохозяйственной техники и высокими темпами его износа. По его словам, рынку не хватает 37 тысяч зерноуборочных комбайнов и 50 тысяч тракторов. Добавляется, что в условиях износа парка растет число поломок и простоев, фермеры все чаще сталкиваются с необходимостью срочного ремонта, который становится для них непосильной финансовой ношей. "ЛДПР предлагает запустить федеральную программу: компенсировать фермерам до 50% затрат на капремонт тракторов и комбайнов, а также сформировать специализированный фонд для краткосрочного кредитования или беспроцентной рассрочки ремонтных работ - с погашением за счет господдержки", - сказал РИА Новости лидер партии, подчеркнув, что такой подход уже доказал свою эффективность в Красноярском крае. Парламентарий считает, что апробировать данный механизм в тестовом режиме необходимо в двух-трех пилотных субъектах РФ, демонстрирующих самый высокий уровень износа парка и наиболее острую потребность в обновлении. "Реализация предложенных мер позволит сохранить платежеспособность и избежать банкротства фермерских хозяйств, обеспечив устойчивую работу за счет предотвращения простоев техники, стимулировать внутренний рынок ремонтных услуг и снизить бюджетную нагрузку на ликвидацию последствий неубранного урожая", - заключается в документе.
рф
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, рф, красноярский край, леонид слуцкий, лдпр
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Леонид Слуцкий, ЛДПР
01:23 10.05.2026
 
Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров

Слуцкий предложил создать программу субсидирования капремонта сельхозтехники для фермеров

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров.
Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем крайне необходимым создать на федеральном уровне государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров", - сказано в документе.
Слуцкий в письме отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс РФ столкнулся со стремительным старением парка сельскохозяйственной техники и высокими темпами его износа. По его словам, рынку не хватает 37 тысяч зерноуборочных комбайнов и 50 тысяч тракторов. Добавляется, что в условиях износа парка растет число поломок и простоев, фермеры все чаще сталкиваются с необходимостью срочного ремонта, который становится для них непосильной финансовой ношей.
"ЛДПР предлагает запустить федеральную программу: компенсировать фермерам до 50% затрат на капремонт тракторов и комбайнов, а также сформировать специализированный фонд для краткосрочного кредитования или беспроцентной рассрочки ремонтных работ - с погашением за счет господдержки", - сказал РИА Новости лидер партии, подчеркнув, что такой подход уже доказал свою эффективность в Красноярском крае.
Парламентарий считает, что апробировать данный механизм в тестовом режиме необходимо в двух-трех пилотных субъектах РФ, демонстрирующих самый высокий уровень износа парка и наиболее острую потребность в обновлении.
"Реализация предложенных мер позволит сохранить платежеспособность и избежать банкротства фермерских хозяйств, обеспечив устойчивую работу за счет предотвращения простоев техники, стимулировать внутренний рынок ремонтных услуг и снизить бюджетную нагрузку на ликвидацию последствий неубранного урожая", - заключается в документе.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯРФКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙЛеонид СлуцкийЛДПР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала