https://1prime.ru/20260510/slutskij-869816170.html
Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров
Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров - 10.05.2026, ПРАЙМ
Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T01:23+0300
2026-05-10T01:23+0300
2026-05-10T01:23+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
красноярский край
леонид слуцкий
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869816170.jpg?1778365431
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров.
Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем крайне необходимым создать на федеральном уровне государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров", - сказано в документе.
Слуцкий в письме отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс РФ столкнулся со стремительным старением парка сельскохозяйственной техники и высокими темпами его износа. По его словам, рынку не хватает 37 тысяч зерноуборочных комбайнов и 50 тысяч тракторов. Добавляется, что в условиях износа парка растет число поломок и простоев, фермеры все чаще сталкиваются с необходимостью срочного ремонта, который становится для них непосильной финансовой ношей.
"ЛДПР предлагает запустить федеральную программу: компенсировать фермерам до 50% затрат на капремонт тракторов и комбайнов, а также сформировать специализированный фонд для краткосрочного кредитования или беспроцентной рассрочки ремонтных работ - с погашением за счет господдержки", - сказал РИА Новости лидер партии, подчеркнув, что такой подход уже доказал свою эффективность в Красноярском крае.
Парламентарий считает, что апробировать данный механизм в тестовом режиме необходимо в двух-трех пилотных субъектах РФ, демонстрирующих самый высокий уровень износа парка и наиболее острую потребность в обновлении.
"Реализация предложенных мер позволит сохранить платежеспособность и избежать банкротства фермерских хозяйств, обеспечив устойчивую работу за счет предотвращения простоев техники, стимулировать внутренний рынок ремонтных услуг и снизить бюджетную нагрузку на ликвидацию последствий неубранного урожая", - заключается в документе.
рф
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, рф, красноярский край, леонид слуцкий, лдпр
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Леонид Слуцкий, ЛДПР
Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров
Слуцкий предложил создать программу субсидирования капремонта сельхозтехники для фермеров
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров.
Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем крайне необходимым создать на федеральном уровне государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров", - сказано в документе.
Слуцкий в письме отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс РФ столкнулся со стремительным старением парка сельскохозяйственной техники и высокими темпами его износа. По его словам, рынку не хватает 37 тысяч зерноуборочных комбайнов и 50 тысяч тракторов. Добавляется, что в условиях износа парка растет число поломок и простоев, фермеры все чаще сталкиваются с необходимостью срочного ремонта, который становится для них непосильной финансовой ношей.
"ЛДПР предлагает запустить федеральную программу: компенсировать фермерам до 50% затрат на капремонт тракторов и комбайнов, а также сформировать специализированный фонд для краткосрочного кредитования или беспроцентной рассрочки ремонтных работ - с погашением за счет господдержки", - сказал РИА Новости лидер партии, подчеркнув, что такой подход уже доказал свою эффективность в Красноярском крае.
Парламентарий считает, что апробировать данный механизм в тестовом режиме необходимо в двух-трех пилотных субъектах РФ, демонстрирующих самый высокий уровень износа парка и наиболее острую потребность в обновлении.
"Реализация предложенных мер позволит сохранить платежеспособность и избежать банкротства фермерских хозяйств, обеспечив устойчивую работу за счет предотвращения простоев техники, стимулировать внутренний рынок ремонтных услуг и снизить бюджетную нагрузку на ликвидацию последствий неубранного урожая", - заключается в документе.