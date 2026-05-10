Слуцкий предложил субсидировать капремонт сельхозтехники для фермеров

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T01:23+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров. Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаем крайне необходимым создать на федеральном уровне государственную программу субсидирования капитального ремонта сельскохозяйственной техники для фермеров", - сказано в документе. Слуцкий в письме отметил, что в настоящее время агропромышленный комплекс РФ столкнулся со стремительным старением парка сельскохозяйственной техники и высокими темпами его износа. По его словам, рынку не хватает 37 тысяч зерноуборочных комбайнов и 50 тысяч тракторов. Добавляется, что в условиях износа парка растет число поломок и простоев, фермеры все чаще сталкиваются с необходимостью срочного ремонта, который становится для них непосильной финансовой ношей. "ЛДПР предлагает запустить федеральную программу: компенсировать фермерам до 50% затрат на капремонт тракторов и комбайнов, а также сформировать специализированный фонд для краткосрочного кредитования или беспроцентной рассрочки ремонтных работ - с погашением за счет господдержки", - сказал РИА Новости лидер партии, подчеркнув, что такой подход уже доказал свою эффективность в Красноярском крае. Парламентарий считает, что апробировать данный механизм в тестовом режиме необходимо в двух-трех пилотных субъектах РФ, демонстрирующих самый высокий уровень износа парка и наиболее острую потребность в обновлении. "Реализация предложенных мер позволит сохранить платежеспособность и избежать банкротства фермерских хозяйств, обеспечив устойчивую работу за счет предотвращения простоев техники, стимулировать внутренний рынок ремонтных услуг и снизить бюджетную нагрузку на ликвидацию последствий неубранного урожая", - заключается в документе.

сельское хозяйство, россия, рф, красноярский край, леонид слуцкий, лдпр