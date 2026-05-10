Трамп заявил, что США "займутся" Кубой

2026-05-10T18:48+0300

ВАШИНГТОН, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что США "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. "Ну, это недееспособная страна. Она такая уже многие годы, и мы займемся одной (страной - ред.), прежде чем перейдем к другой", - сказал американский лидер во время интервью с журналисткой Шерил Аткинсон. Трамп подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио поддерживает контакты с Гаваной от лица нынешней американской администрации. Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

