Трамп: США договорились об освобождении пяти человек из России и Белоруссии
Президент США Дональд Трамп утверждает, что США договорились об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T23:29+0300
ВАШИНГТОН, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США договорились об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения. "Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне заявления об освобождении заключенных.
