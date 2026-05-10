https://1prime.ru/20260510/ssha-869828665.html

Трамп: США договорились об освобождении пяти человек из России и Белоруссии

Трамп: США договорились об освобождении пяти человек из России и Белоруссии - 10.05.2026, ПРАЙМ

Трамп: США договорились об освобождении пяти человек из России и Белоруссии

Президент США Дональд Трамп утверждает, что США договорились об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T23:29+0300

2026-05-10T23:29+0300

2026-05-10T23:29+0300

общество

сша

белоруссия

дональд трамп

александр лукашенко

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что США договорились об освобождении трех поляков и двух молдаван из белорусского и российского заключения. "Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп также поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу на фоне заявления об освобождении заключенных.

https://1prime.ru/20260510/axios-869828502.html

сша

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко, в мире