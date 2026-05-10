https://1prime.ru/20260510/starmer-869824594.html

Британия не выдержит еще даже года с Стармером, считает Дмитриев

Британия не выдержит еще даже года с Стармером, считает Дмитриев - 10.05.2026, ПРАЙМ

Британия не выдержит еще даже года с Стармером, считает Дмитриев

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T16:14+0300

2026-05-10T16:14+0300

2026-05-10T16:14+0300

россия

рф

великобритания

кирилл дмитриев

кир стармер

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что Великобритания не выдержит даже еще одного года с Киром Стармером на посту премьера, не говоря уже о десяти годах, на которые он надеется. Ранее газета Observer после интервью со Стармером сообщила, что он, несмотря на провал лейбористов на местных выборах, заявил, что намерен оставаться на посту премьера еще 10 лет. "Бедная Британия не переживет даже еще одного года со "стойким" Киром, не говоря уже о его желании провести еще "10 лет на Даунинг-стрит, 10" (резиденция британского премьера - ред.) Тем временем по меньшей мере 29 парламентариев-лейбористов выталкивают липкого как суперклей Кира", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Ранее около 30 членов британского парламента от Лейбористской партии призвали Стармера подать в отставку после провала лейбористов на региональных выборах.

https://1prime.ru/20260428/britaniya-869523722.html

рф

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, великобритания, кирилл дмитриев, кир стармер