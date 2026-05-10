https://1prime.ru/20260510/stavka-869817423.html

Названы регионы, где ставка по итоге в марте была ниже 6%

Названы регионы, где ставка по итоге в марте была ниже 6% - 10.05.2026, ПРАЙМ

Названы регионы, где ставка по итоге в марте была ниже 6%

Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области,... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T05:18+0300

2026-05-10T05:18+0300

2026-05-10T05:58+0300

финансы

банки

экономика

приморский край

бурятия

якутия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869817423.jpg?1778381897

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. Ниже всего показатель был в Приморском крае – 5,12%. Показатель в Бурятии составил 5,14%, а в Якутии – 5,17%. Несколько выше средняя ставка в Тыве – 5,29%, Сахалинской области – 5,43%, Забайкальском крае – 5,56%, Амурской области – 5,89%. Ниже 7% показатель оказался в Архангельской области (6,19%) и Хабаровском крае (6,9%). Средняя ставка по стране в марте достигла 10%.

приморский край

бурятия

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, приморский край, бурятия, якутия