Названы самые востребованные профессии в России - 10.05.2026, ПРАЙМ
Названы самые востребованные профессии в России
11:34 10.05.2026
 
Названы самые востребованные профессии в России

Ритейл и промышленность вошли в число сфер с наибольшим числом вакансий

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.
Больше всего, по данным аналитиков, вакансий в ритейле. Топ-3 наиболее востребованных позиций в этой сфере - это продавец-консультант, кассир и администратор магазина.
На втором месте идут промышленность и производство, и в этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари, а среди инженерно-технического персонала - конструкторы, технологи и механики.
Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство: российским работодателям больше всего нужны электромонтажники, электрогазосварщики и слесари-сантехники, а также инженеры-проектировщики и сметчики.
Также в число сфер, в которых активнее всего ищут новых сотрудников, вошли транспорт, логистика и медицина.
 
