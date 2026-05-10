Названы самые востребованные профессии в России

2026-05-10T11:34+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости. Больше всего, по данным аналитиков, вакансий в ритейле. Топ-3 наиболее востребованных позиций в этой сфере - это продавец-консультант, кассир и администратор магазина. На втором месте идут промышленность и производство, и в этой сфере больше всего нужны слесари, электрики и токари, а среди инженерно-технического персонала - конструкторы, технологи и механики. Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство: российским работодателям больше всего нужны электромонтажники, электрогазосварщики и слесари-сантехники, а также инженеры-проектировщики и сметчики. Также в число сфер, в которых активнее всего ищут новых сотрудников, вошли транспорт, логистика и медицина.

