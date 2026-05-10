FT: Германия возобновила попытки купить американские Tomahawk - 10.05.2026, ПРАЙМ
FT: Германия возобновила попытки купить американские Tomahawk
2026-05-10T08:14+0300
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Германия возобновляет попытки купить американские крылатые ракеты Tomahawk, власти ФРГ также надеются приобрести пусковые установки Typhon, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что власти Германии продолжают интенсивные консультации с представителями США по вопросу размещения в ФРГ крылатых ракет Tomahawk. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что не рассчитывает на поставку в Германию из США ракет Tomahawk, однако не исключает, что ситуация может измениться в будущем. "Берлин возобновляет попытки приобретения американских крылатых ракет Tomahawk. Немецкое правительство надеется убедить администрацию (президента США Дональда - ред.) Трампа согласиться на продажу Tomahawk вместе с пусковыми установками Typhon", - заявили газете неназванные источники, проинформированные о стратегии правительства ФРГ. Один из источников добавил, что глава минобороны ФРГ Борис Писториус планирует отправиться в Вашингтон для того, чтобы снова представить Белому дому предложение Германии по закупке систем дальнобойных ракет. Однако поездка будет зависеть от того, удастся ли договориться о встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом. "Берлин может быть готов заплатить больше для того, чтобы гарантировать покупку (ракет - ред.)", - пишет издание со ссылкой на неназванный источник. В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
