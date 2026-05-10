https://1prime.ru/20260510/ukraina-869817494.html

"Что ты делаешь?": в ЕС жестко высказались о выходке Зеленского перед 9 мая

"Что ты делаешь?": в ЕС жестко высказались о выходке Зеленского перед 9 мая - 10.05.2026, ПРАЙМ

"Что ты делаешь?": в ЕС жестко высказались о выходке Зеленского перед 9 мая

Кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале выразил мнение, что Владимир Зеленский должен учитывать последствия своего указа о проведении Парада... | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T05:26+0300

2026-05-10T05:26+0300

2026-05-10T05:27+0300

общество

мировая экономика

киев

украина

москва

владимир зеленский

дмитрий песков

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале выразил мнение, что Владимир Зеленский должен учитывать последствия своего указа о проведении Парада Победы, так как подобный шаг может вызвать ответные меры, такие как удары по важным объектам в Киеве."Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоем указе, то почему бы России не найти в своем указе Банковую или другие важные места в Киеве? А если в ответ прилетит туда?", — задался вопросом он.Журналист выразил удивление по поводу циничного подхода Зеленского, подчеркнув, что его решение представляет собой "чудовищно циничный юмор"."Самое грустное, что эта информационная война и попытка высмеивания России нашла свое принятие среди европейских политиков", — подытожил журналист. В пятницу Зеленский издал указ "О проведении парада в Москве". Согласно документу, 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в российской столице, временно исключив Красную площадь из планов применения украинских вооруженных сил.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве не требуется ничье разрешение для проведения Парада. Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Зеленского цирком и клоунадой.

https://1prime.ru/20260509/fitso--869808404.html

https://1prime.ru/20260509/zelenskiy-869813890.html

киев

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, киев, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, юрий ушаков