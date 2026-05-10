"Что ты делаешь?": в ЕС жестко высказались о выходке Зеленского перед 9 мая - 10.05.2026, ПРАЙМ
"Что ты делаешь?": в ЕС жестко высказались о выходке Зеленского перед 9 мая
2026-05-10T05:26+0300
2026-05-10T05:27+0300
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору в своем YouTube-канале выразил мнение, что Владимир Зеленский должен учитывать последствия своего указа о проведении Парада Победы, так как подобный шаг может вызвать ответные меры, такие как удары по важным объектам в Киеве."Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоем указе, то почему бы России не найти в своем указе Банковую или другие важные места в Киеве? А если в ответ прилетит туда?", — задался вопросом он.Журналист выразил удивление по поводу циничного подхода Зеленского, подчеркнув, что его решение представляет собой "чудовищно циничный юмор"."Самое грустное, что эта информационная война и попытка высмеивания России нашла свое принятие среди европейских политиков", — подытожил журналист. В пятницу Зеленский издал указ "О проведении парада в Москве". Согласно документу, 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в российской столице, временно исключив Красную площадь из планов применения украинских вооруженных сил.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве не требуется ничье разрешение для проведения Парада. Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Зеленского цирком и клоунадой.
05:26 10.05.2026 (обновлено: 05:27 10.05.2026)
 
"Что ты делаешь?": в ЕС жестко высказались о выходке Зеленского перед 9 мая

