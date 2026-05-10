"Будет только хуже": во Франции рассказали, как Брюссель обманул Украину - 10.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260510/ukraina-869818103.html
"Будет только хуже": во Франции рассказали, как Брюссель обманул Украину
2026-05-10T05:43+0300
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Заявления главы Евросовета Антониу Кошты о начале подготовки к переговорам с Россией вызвали у Киева чувство обмана в отношениях с Брюсселем. Такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать на войне, а теперь шепчутся о мире с Россией", — сказал он.Лидер французской партии указал на то, что в Брюсселе ранее активно поддерживали продолжение конфликта, побуждая Киев избегать мирных соглашений. Однако сейчас, по его словам, они, похоже, осознали необходимость переговоров."Это цинично. Поэтому они в Брюсселе каждый день готовы отправлять молодых украинских и русских мужчин умирать на войне. Такой мир им не нужен", — отметил политик.Президент России Владимир Путин вчера заявил о готовности принять в качестве переговорщиков любых европейских лидеров, которые воздерживались от негативных высказываний в адрес России. Путин также акцентировал внимание на том, что инициатива отказа от переговоров исходила от Европы, а не от России.Ранее Антониу Кошта, глава Евросовета, заявил, что рассматривает вместе с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, как только придет подходящее время. Президент Финляндии Александр Стубб добавил, что Европа приближается к необходимости возобновления политического диалога с Россией.
05:43 10.05.2026
 
Филиппо: Киев может считать себя обманутым после слов Кошты о диалоге с Россией

