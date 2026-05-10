"Даже союзники признали". В США высказались о территориях Украины - 10.05.2026, ПРАЙМ
"Даже союзники признали". В США высказались о территориях Украины
Киев не сможет вернуть потерянные земли в конфликте с Москвой, пишет The American Conservative. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T16:25+0300
16:25 10.05.2026
 
TAC: Киев не вернет утраченные территории

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Киев не сможет вернуть потерянные земли в конфликте с Москвой, пишет The American Conservative.
"Украина не вернет свои утраченные территории. Это уже признали даже ее самые близкие союзники", — говорится в публикации.
Как указал обозреватель, ВСУ терпят поражение, не имея возможностей как-то переломить ход конфликта в свою пользу. Кроме того, страна не станет частью ни Североатлантического альянса, ни Европейского союза, а режим Владимира Зеленского находится на грани краха.
Автор статьи также отметил удручающую ситуацию с демографией.
"Перспективы Украины в военном, политическом и демографическом планах становятся хуже, несмотря на заявления ее ярых западных сторонников", — резюмировал обозреватель.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.
