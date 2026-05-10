Европа не показывает заинтересованности в диалоге с Россией, заявил Нечаев

Европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Россией по вопросу Украины, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. | 10.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-10T18:21+0300

БЕРЛИН, 10 мая - ПРАЙМ. Европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Россией по вопросу Украины, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. "Наш французский коллега (президент Франции Эммануэль – ред.) Макрон несколько раз предлагал поговорить с нами по телефону, но это так и осталось в списке пожеланий. Остальные европейские коллеги молчат и не хотят диалога, но при этом хотят, чтобы Украина продолжала сражаться", - заявил Нечаев на дискуссионной площадке в Берлине по теме "Мир посредством диалога". В то же время интерес к диалогу демонстрируют США. С приходом новой администрации, возглавляемой президентом Дональдом Трампом, Вашингтон активно включился в процесс прекращения конфликта, сказал глава российской дипмиссии. По словам Нечаева, РФ и США также имеют общие интересы во многих сферах, включая сотрудничество в деле освоения космоса, а также общие экономические проекты и интересы. В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания не заинтересована ни в каком мире на Украине и не оставляет киевскому режиму шансов выйти из конфликта через переговоры. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.

