"Она дьяволица". Слова фон дер Ляйен на 9 Мая удивили пользователей Сети

2026-05-10T22:33+0300

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на поздравление от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая 9 мая выступила с поздравлением с днем Европы без упоминания роли СССР в победе над фашизмом."Россия играет огромную роль в победе над фашизмом, поэтому отдайте должное стране и народу, которые освободили нас", — написал пользователь."Кто-нибудь, проведите этой дьяволице урок истории. Ей бы просто заткнуться", — отметил другой."Сегодня День Победы! День, когда нацистская Германия капитулировала перед Советским Союзом! Проявите хоть немного вежливости и уважения к истинным освободителям!" — поделился мнением третий."Вы можете праздновать приближение Четвертого рейха, только не ждите, что я тоже буду это делать", — высказался четвертый."Мы стали теми, кем, как нам всегда говорили, были нацисты. Уходите в отставку. Сдайтесь властям в Гааге", — заключили читатели.Урсула фон дер Ляйен 9 мая выступила с поздравлением с Днем Европы, в котором не упоминается роль СССР в установлении мира на европейском континенте после победы над нацизмом.По данным Минобороны, Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне (1941-1945) 26,6 миллиона человек. В это число входят убитые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях военнопленные, подпольщики, а также рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.

