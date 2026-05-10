ВСК назвал регионы с самыми аккуратными байкерами

Мотоциклы редко становятся участниками аварий на дорогах, на них приходится около 0,1% всех ДТП, наибольшее их число фиксируется в Краснодарском крае,...

2026-05-10T03:48+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Мотоциклы редко становятся участниками аварий на дорогах, на них приходится около 0,1% всех ДТП, наибольшее их число фиксируется в Краснодарском крае, Новосибирской области и в Москве, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК. "Доля страховых событий по ОСАГО, связанных с мотоциклами, остается невысокой, по данным Страхового Дома ВСК, на них приходится около 0,11% от общего числа. Наибольшее количество обращений по мототехнике фиксируется в Краснодарском крае – на регион приходится больше четверти таких страховых случаев", – рассказал страховщик. В антирейтинг также вошли: Новосибирская область, где фиксируется около 10% ДТП с мотоциклами, Москва с долей в 7%, Санкт-Петербург и Тюменская область - по 5%, а также Алтайский край с долей ДТП с участием мотоциклов в 4%. Самые аккуратные байкеры ездят по дорогам в Уфе, Челябинске, Самаре и Екатеринбурге – на каждый из них приходится не более 1,2% от всех ДТП с участием мотоциклов. При этом в страховой компании отметили, что каждое третье страховое событие с участием мотоциклов происходит во время междугородних поездок. Среди брендов лидером по количеству обращений по ОСАГО в ВСК оказалась Yamaha. На различные модели этой марки приходится 24% от всех страховых случаев с участием мотоциклов. На втором месте антирейтинга – Honda с долей в 21%. Пятерку лидеров замыкают Kawasaki и Suzuki, на каждую из которых приходится по 13% от общего числа ДТП с мотоциклами и BMW с долей в 6%.

