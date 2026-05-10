ВСУ привлекают военных для вербовки несовершеннолетних
Украинские спецслужбы привлекают военнослужащих ВСУ для вербовки несовершеннолетних, сообщили РИА новости в силовых структурах.
ЛУГАНСК, 10 мая - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы привлекают военнослужащих ВСУ для вербовки несовершеннолетних, сообщили РИА новости в силовых структурах.
"На Украине, особенно в прифронтовых районах, активную деятельность осуществляют пункты обследования социально-психологической обстановки. Эти пункты работают совместно с военнослужащими и с местным населением. Когда на территорию массово заходят подразделения украинских военных, они выявляют лидеров общественного мнения, вступают в контакт с ними", - сообщила собеседник агентства.
По ее словам, одной из задач военнослужащих, помимо прочего, является также выявление лояльных и не лояльных к ВСУ граждан, в том числе и среди школьников и студентов.
"Военнослужащие ВСУ активно участвуют в лекциях, проводимым школьникам, в различных мероприятиях с молодежью", - рассказала представитель силовых структур.
Она уточнила, что помимо пропагандистской работы и настройки молодежи на националистические идеи, школьников и студентов активно привлекают к участию в информационных войнах и сбору информации.
"Все это сделано для того, чтобы дети и подростки подключались к ведению этой информационной войны. Они призывают вести молодежь Telegram-каналы, вступать в диалоги с людьми, которые находятся на освобожденных территориях, выманивать информацию о передвижениях российских военнослужащих", - пояснила собеседник агентства.
Она уточнила, что в подконтрольных Киеву прифронтовых территориях много русскоязычной молодежи, поэтому агитация идет на русском языке.
"Молодежь сейчас - это самая уязвимая часть украинского общества", - пояснила собеседник агентства.
Силовики: украинские спецслужбы привлекают военнослужащих для вербовки несовершеннолетних
