Названы главные поставщики яблок в Россию

2026-05-10T08:43+0300

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Азербайджан и Китай стали крупнейшими поставщиками яблок в Россию: по итогам 2025 года страны ввезли этих фруктов на 60 и 50 миллионов долларов соответственно, следует из анализа РИА Новости открытых данных. В топ-5 яблочных экспортеров вошли также Сербия (41,8 миллиона долларов), Молдавия (36,8 миллиона долларов) и ЮАР (26,9 миллиона долларов). Помимо этого, Россия на крупные суммы закупает яблоки из Грузии (12,9 миллиона долларов). Импорт из Казахстана и Турции достигает примерно одинаковой суммы (7,6 и 7,2 миллиона долларов соответственно). Кроме того, в десятку крупнейших поставщиков входят Чили (6,2 миллиона долларов) и Аргентина (4,6 миллиона долларов). Вслед за ними по сумме экспорта располагаются Литва (1,7 миллиона долларов), Бразилия (1,2 миллиона долларов), Нидерланды (719,5 тысячи долларов), Киргизия (661,3 тысячи долларов), а также Южная Корея (127 тысяч долларов).

