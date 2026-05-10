Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/zapad-869818690.html
"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России
"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России - 10.05.2026, ПРАЙМ
"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России
Запад понимает невозможность победить Россию, однако продолжает провоцировать Москву из-за своего бессилия, пишет итальянское издание L'antidiplomatico. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T06:44+0300
2026-05-10T06:44+0300
запад
москва
киев
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_952005bb5f73fa0d38178865c5629342.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Запад понимает невозможность победить Россию, однако продолжает провоцировать Москву из-за своего бессилия, пишет итальянское издание L'antidiplomatico."Они (европейские элиты. — Прим. ред.) больше не знают, за что держаться. Почитаемая ими нацистская хунта в Киеве испытывает нехватку денег и оружия. Даже неоднократные поездки этого негодяя с трезубцем (Владимира Зеленского. — Прим. ред.), полные попрошайничества, не приносят желаемых результатов", — говорится в материале. По мнению автора статьи, Запад стремится выставить Россию в негативном свете, нередко прибегая даже к очевидной лжи. Поскольку все их усилия победить Москву оказались безрезультатными, остается только заявлять о победе "добра" над "злом", отмечает издание. "Но и здесь есть загвоздка: найти "аргументы" в поддержку такого нарратива на местах сложно, а зачастую и невозможно", — резюмирует L'antidiplomatico. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
запад
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_db92c2cfee40a5c2147719751fd6a990.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, москва, киев, владимир зеленский, в мире
ЗАПАД, МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, В мире
06:44 10.05.2026
 
"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России

L’antidiplomatico: Запад пытается провоцировать Россию, потому что не может ее победить

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2026
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Запад понимает невозможность победить Россию, однако продолжает провоцировать Москву из-за своего бессилия, пишет итальянское издание L'antidiplomatico.
"Они (европейские элиты. — Прим. ред.) больше не знают, за что держаться. Почитаемая ими нацистская хунта в Киеве испытывает нехватку денег и оружия. Даже неоднократные поездки этого негодяя с трезубцем (Владимира Зеленского. — Прим. ред.), полные попрошайничества, не приносят желаемых результатов", — говорится в материале.
По мнению автора статьи, Запад стремится выставить Россию в негативном свете, нередко прибегая даже к очевидной лжи. Поскольку все их усилия победить Москву оказались безрезультатными, остается только заявлять о победе "добра" над "злом", отмечает издание.
"Но и здесь есть загвоздка: найти "аргументы" в поддержку такого нарратива на местах сложно, а зачастую и невозможно", — резюмирует L'antidiplomatico.
Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
ЗАПАДМОСКВАКиевВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала