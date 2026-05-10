https://1prime.ru/20260510/zapad-869818690.html
"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России
"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России - 10.05.2026, ПРАЙМ
"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России
Запад понимает невозможность победить Россию, однако продолжает провоцировать Москву из-за своего бессилия, пишет итальянское издание L'antidiplomatico. | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T06:44+0300
2026-05-10T06:44+0300
2026-05-10T06:44+0300
запад
москва
киев
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_952005bb5f73fa0d38178865c5629342.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Запад понимает невозможность победить Россию, однако продолжает провоцировать Москву из-за своего бессилия, пишет итальянское издание L'antidiplomatico."Они (европейские элиты. — Прим. ред.) больше не знают, за что держаться. Почитаемая ими нацистская хунта в Киеве испытывает нехватку денег и оружия. Даже неоднократные поездки этого негодяя с трезубцем (Владимира Зеленского. — Прим. ред.), полные попрошайничества, не приносят желаемых результатов", — говорится в материале. По мнению автора статьи, Запад стремится выставить Россию в негативном свете, нередко прибегая даже к очевидной лжи. Поскольку все их усилия победить Москву оказались безрезультатными, остается только заявлять о победе "добра" над "злом", отмечает издание. "Но и здесь есть загвоздка: найти "аргументы" в поддержку такого нарратива на местах сложно, а зачастую и невозможно", — резюмирует L'antidiplomatico. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
запад
москва
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_db92c2cfee40a5c2147719751fd6a990.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, москва, киев, владимир зеленский, в мире
ЗАПАД, МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, В мире
"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России
L’antidiplomatico: Запад пытается провоцировать Россию, потому что не может ее победить