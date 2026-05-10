"Есть загвоздка": на Западе сделали заявление о России

Запад понимает невозможность победить Россию, однако продолжает провоцировать Москву из-за своего бессилия, пишет итальянское издание L'antidiplomatico.

2026-05-10T06:44+0300

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Запад понимает невозможность победить Россию, однако продолжает провоцировать Москву из-за своего бессилия, пишет итальянское издание L'antidiplomatico."Они (европейские элиты. — Прим. ред.) больше не знают, за что держаться. Почитаемая ими нацистская хунта в Киеве испытывает нехватку денег и оружия. Даже неоднократные поездки этого негодяя с трезубцем (Владимира Зеленского. — Прим. ред.), полные попрошайничества, не приносят желаемых результатов", — говорится в материале. По мнению автора статьи, Запад стремится выставить Россию в негативном свете, нередко прибегая даже к очевидной лжи. Поскольку все их усилия победить Москву оказались безрезультатными, остается только заявлять о победе "добра" над "злом", отмечает издание. "Но и здесь есть загвоздка: найти "аргументы" в поддержку такого нарратива на местах сложно, а зачастую и невозможно", — резюмирует L'antidiplomatico. Министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

