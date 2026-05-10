В Киеве запаниковали из-за действий Зеленского перед Парадом в Москве
2026-05-10T05:33+0300
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Указ Владимира Зеленского, которым он "разрешил" Парад Победы, говорит о безрассудстве главы киевского режима, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Совершенно непонятно, что он хотел этим показать. Ну. Это свидетельство какого-то безрассудства", — сказал политолог. По словам Соскина, Зеленский не мог никакими указами повлиять на проведение мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая.В пятницу глава киевского режима издал указ "О проведении парада в Москве". В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в столице России, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения. Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад. Помощник президента Юрий Ушаков назвал указ Зеленского цирком и клоунадой.
Соскин назвал безрассудством указ Зеленского, "разрешающий" Парад в Москве