https://1prime.ru/20260510/zemlya-869818465.html
Ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы
Ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы - 10.05.2026, ПРАЙМ
Ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предупреждает, что шельфовые ледники Антарктиды могут таять быстрее, чем предполагалось... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T06:05+0300
2026-05-10T06:05+0300
2026-05-10T06:05+0300
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82790/98/827909816_0:99:985:653_1920x0_80_0_0_821fef53481072127538c7d25bb5165d.jpg
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предупреждает, что шельфовые ледники Антарктиды могут таять быстрее, чем предполагалось ранее. "Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря", — рассказал изданию Daily Mail один из руководителей исследования Цинь Чжоу.Исследователи предупреждают, что ослабление или разрушение антарктического шельфа может высвободить огромное количество льда, который в настоящее время удерживается ледяным щитом. Как утверждают ученые, в случае гипотетического наводнения миллионы людей могут оказаться под угрозой, поскольку исчезновение ледяного барьера может привести к увеличению уровня моря на целых 58 метров. Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Они представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются из-за накопления снега на морском льду и путем цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82790/98/827909816_0:7:985:746_1920x0_80_0_0_4d8dad2c5ca966ffd98ae5b92326b8c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы
NC: антарктические шельфы могут таять быстрее, чем предполагалось
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ.
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications
, предупреждает, что шельфовые ледники Антарктиды могут таять быстрее, чем предполагалось ранее.
"Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря", — рассказал изданию Daily Mail один из руководителей исследования Цинь Чжоу.
Исследователи предупреждают, что ослабление или разрушение антарктического шельфа может высвободить огромное количество льда, который в настоящее время удерживается ледяным щитом.
Как утверждают ученые, в случае гипотетического наводнения миллионы людей могут оказаться под угрозой, поскольку исчезновение ледяного барьера может привести к увеличению уровня моря на целых 58 метров.
Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Они представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются из-за накопления снега на морском льду и путем цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.