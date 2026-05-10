Ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы - 10.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260510/zemlya-869818465.html
06:05 10.05.2026
 
Ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы

NC: антарктические шельфы могут таять быстрее, чем предполагалось

МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предупреждает, что шельфовые ледники Антарктиды могут таять быстрее, чем предполагалось ранее.
"Главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник будущего повышения уровня моря", — рассказал изданию Daily Mail один из руководителей исследования Цинь Чжоу.
Исследователи предупреждают, что ослабление или разрушение антарктического шельфа может высвободить огромное количество льда, который в настоящее время удерживается ледяным щитом.
Как утверждают ученые, в случае гипотетического наводнения миллионы людей могут оказаться под угрозой, поскольку исчезновение ледяного барьера может привести к увеличению уровня моря на целых 58 метров.
Шельфовые ледники — это плавучие или частично опирающиеся на дно ледники, текущие от берега в море, в виде утончающейся к краю плиты, заканчивающейся обрывом. Они представляют собой продолжение наземных ледниковых покровов, реже образуются из-за накопления снега на морском льду и путем цементирования снегом и льдом скоплений айсбергов.
 
