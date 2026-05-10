Жители Нарвы собираются на набережной в ожидании концерта ко Дню Победы

2026-05-10T00:02+0300

ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Сотни жителей города Нарва собираются на набережной с эстонской стороны, чтобы послушать праздничный концерт ко Дню Победы в приграничном Ивангороде в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости. На набережной с эстонской стороны до начала концерта можно заметить, по визуальной оценке, несколько сотен человек. Жители Нарвы традиционно ждут начала концерта на противоположенном берегу реки, откуда открывается хороший обзор, при этом многие заранее приехали в Ивангород, чтобы отметить День Победы в России. "Скоро еще подтянутся, как и каждый год, идут и идут", - сказала агентству одна из зрительниц, приехавшая в Ивангород из города Сланцы. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".

