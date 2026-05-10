Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жители Нарвы собираются на набережной в ожидании концерта ко Дню Победы - 10.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260510/zhiteli-869815682.html
Жители Нарвы собираются на набережной в ожидании концерта ко Дню Победы
Жители Нарвы собираются на набережной в ожидании концерта ко Дню Победы - 10.05.2026, ПРАЙМ
Жители Нарвы собираются на набережной в ожидании концерта ко Дню Победы
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Сотни жителей города Нарва собираются на набережной с эстонской стороны, чтобы послушать праздничный... | 10.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-10T00:02+0300
2026-05-10T00:02+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869815682.jpg?1778360556
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Сотни жителей города Нарва собираются на набережной с эстонской стороны, чтобы послушать праздничный концерт ко Дню Победы в приграничном Ивангороде в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости. На набережной с эстонской стороны до начала концерта можно заметить, по визуальной оценке, несколько сотен человек. Жители Нарвы традиционно ждут начала концерта на противоположенном берегу реки, откуда открывается хороший обзор, при этом многие заранее приехали в Ивангород, чтобы отметить День Победы в России. "Скоро еще подтянутся, как и каждый год, идут и идут", - сказала агентству одна из зрительниц, приехавшая в Ивангород из города Сланцы. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
00:02 10.05.2026
 
Жители Нарвы собираются на набережной в ожидании концерта ко Дню Победы

Сотни жителей Нарвы собрались на набережной с эстонской стороны, чтобы послушать концерт

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Сотни жителей города Нарва собираются на набережной с эстонской стороны, чтобы послушать праздничный концерт ко Дню Победы в приграничном Ивангороде в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
На набережной с эстонской стороны до начала концерта можно заметить, по визуальной оценке, несколько сотен человек. Жители Нарвы традиционно ждут начала концерта на противоположенном берегу реки, откуда открывается хороший обзор, при этом многие заранее приехали в Ивангород, чтобы отметить День Победы в России.
"Скоро еще подтянутся, как и каждый год, идут и идут", - сказала агентству одна из зрительниц, приехавшая в Ивангород из города Сланцы.
В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала