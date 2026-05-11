В Германии цены на бензин и дизтопливо опустились ниже двух евро за литр
В ФРГ впервые с марта цены на бензин и дизтопливо опустились ниже 2 евро за литр
© Unsplash/Sippakorn YamkasikornЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
© Unsplash/Sippakorn Yamkasikorn
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Цены на бензин и дизтопливо на немецких автозаправках впервые с марта опустились ниже 2 евро за литр, однако в ближайшее время топливо может снова подорожать, сообщает немецкий автоклуб ADAC, который мониторит ситуацию на немецких заправках.
"Десятого мая литр (бензина - ред.) Super E10 стоил 1,968 евро, а литр дизеля - 1,984 евро. Таким образом, оба вида топлива впервые за долгое время снова опустились ниже отметки в два евро за литр. Последний раз Super E10 и дизель были дешевле в начале марта", - говорится в сообщении автоклуба.
При этом автоклуб предупредил, что рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит даже несмотря на вступившую в силу так называемую топливную скидку - временное снижение налога на бензин и дизтопливо примерно на 17 евроцентов за литр. ADAC отметил, что динамика цен на топливо тесно связана с курсом евро к доллару и колебаниями цен на нефть.
"Цена на нефть снова растет, поэтому следует опасаться того, что цены на топливо, скорее всего, снова вырастут в ближайшие несколько дней", - отмечается в сообщении автоклуба.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.