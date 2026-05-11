https://1prime.ru/20260511/adac-869842800.html

В Германии цены на бензин и дизтопливо опустились ниже двух евро за литр

В Германии цены на бензин и дизтопливо опустились ниже двух евро за литр - 11.05.2026, ПРАЙМ

В Германии цены на бензин и дизтопливо опустились ниже двух евро за литр

Цены на бензин и дизтопливо на немецких автозаправках впервые с марта опустились ниже 2 евро за литр, однако в ближайшее время топливо может снова подорожать,... | 11.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-11T18:19+0300

2026-05-11T18:19+0300

2026-05-11T18:19+0300

иран

сша

ормузский пролив

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/44/841424430_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d633f8468cbf53b2f04082f7118ee1f5.jpg

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Цены на бензин и дизтопливо на немецких автозаправках впервые с марта опустились ниже 2 евро за литр, однако в ближайшее время топливо может снова подорожать, сообщает немецкий автоклуб ADAC, который мониторит ситуацию на немецких заправках. "Десятого мая литр (бензина - ред.) Super E10 стоил 1,968 евро, а литр дизеля - 1,984 евро. Таким образом, оба вида топлива впервые за долгое время снова опустились ниже отметки в два евро за литр. Последний раз Super E10 и дизель были дешевле в начале марта", - говорится в сообщении автоклуба. При этом автоклуб предупредил, что рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит даже несмотря на вступившую в силу так называемую топливную скидку - временное снижение налога на бензин и дизтопливо примерно на 17 евроцентов за литр. ADAC отметил, что динамика цен на топливо тесно связана с курсом евро к доллару и колебаниями цен на нефть. "Цена на нефть снова растет, поэтому следует опасаться того, что цены на топливо, скорее всего, снова вырастут в ближайшие несколько дней", - отмечается в сообщении автоклуба. ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

https://1prime.ru/20260507/usa-869753007.html

иран

сша

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, сша, ормузский пролив