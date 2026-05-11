В Германии цены на бензин и дизтопливо опустились ниже двух евро за литр - 11.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260511/adac-869842800.html
В Германии цены на бензин и дизтопливо опустились ниже двух евро за литр
2026-05-11T18:19+0300
иран
сша
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/44/841424430_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_d633f8468cbf53b2f04082f7118ee1f5.jpg
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Цены на бензин и дизтопливо на немецких автозаправках впервые с марта опустились ниже 2 евро за литр, однако в ближайшее время топливо может снова подорожать, сообщает немецкий автоклуб ADAC, который мониторит ситуацию на немецких заправках. "Десятого мая литр (бензина - ред.) Super E10 стоил 1,968 евро, а литр дизеля - 1,984 евро. Таким образом, оба вида топлива впервые за долгое время снова опустились ниже отметки в два евро за литр. Последний раз Super E10 и дизель были дешевле в начале марта", - говорится в сообщении автоклуба. При этом автоклуб предупредил, что рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит даже несмотря на вступившую в силу так называемую топливную скидку - временное снижение налога на бензин и дизтопливо примерно на 17 евроцентов за литр. ADAC отметил, что динамика цен на топливо тесно связана с курсом евро к доллару и колебаниями цен на нефть. "Цена на нефть снова растет, поэтому следует опасаться того, что цены на топливо, скорее всего, снова вырастут в ближайшие несколько дней", - отмечается в сообщении автоклуба. ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
ИРАН, США, Ормузский пролив
В Германии цены на бензин и дизтопливо опустились ниже двух евро за литр

© Unsplash/Sippakorn Yamkasikorn — Заправка автомобиля
Заправка автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Цены на бензин и дизтопливо на немецких автозаправках впервые с марта опустились ниже 2 евро за литр, однако в ближайшее время топливо может снова подорожать, сообщает немецкий автоклуб ADAC, который мониторит ситуацию на немецких заправках.
"Десятого мая литр (бензина - ред.) Super E10 стоил 1,968 евро, а литр дизеля - 1,984 евро. Таким образом, оба вида топлива впервые за долгое время снова опустились ниже отметки в два евро за литр. Последний раз Super E10 и дизель были дешевле в начале марта", - говорится в сообщении автоклуба.
При этом автоклуб предупредил, что рассчитывать на дальнейшее снижение цен не стоит даже несмотря на вступившую в силу так называемую топливную скидку - временное снижение налога на бензин и дизтопливо примерно на 17 евроцентов за литр. ADAC отметил, что динамика цен на топливо тесно связана с курсом евро к доллару и колебаниями цен на нефть.
"Цена на нефть снова растет, поэтому следует опасаться того, что цены на топливо, скорее всего, снова вырастут в ближайшие несколько дней", - отмечается в сообщении автоклуба.
ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход Ирану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
