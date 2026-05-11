Агропромышленники рассказали, как привлечь молодежь в сельское хозяйство - 11.05.2026, ПРАЙМ
Агропромышленники рассказали, как привлечь молодежь в сельское хозяйство
Совместные стажировки преподавателей и студентов на аграрных предприятиях могут стать одним из вариантов решения проблемы кадрового голода в сельском хозяйстве, | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T10:41+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Совместные стажировки преподавателей и студентов на аграрных предприятиях могут стать одним из вариантов решения проблемы кадрового голода в сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости исполнительный директор Агропромышленного союза России Роман Потехин. "На мой взгляд, проблема кадрового голода кроется не в дефиците потенциальных работников, а в том, что между подготовкой специалистов и реальными условиями работы на современном производстве сохраняется существенный разрыв", - сказал он. "Решить эту проблему возможно. Сейчас идет подготовка новой редакции Отраслевого соглашения по АПК на 2027–2029 годы, и для работодателей важно уже на этом этапе сформировать практические предложения по адаптации молодых специалистов, в том числе до их выхода на первое рабочее место. Одно из возможных направлений - организация совместных стажировок преподавателей и студентов на предприятиях", - предложил директор союза. Потехин отметил, что преподаватели должны иметь постоянную связь с современным производством и понимать, какие технологии используются на предприятиях, как меняются требования к специалистам, какие компетенции действительно востребованы. Тогда подготовка будущих специалистов будет ближе к реальным условиям работы. Помимо этого, он предложил развивать наставничество на предприятиях. По словам Потехина, в действующем отраслевом соглашении уже есть положения, связанные с адаптацией молодых работников и закреплением наставников. "При подготовке соглашения на 2027–2029 годы необходимо вовлечь работодателей, обобщить лучшие практики и услышать голос отрасли. Только после этого можно обсуждать, какие положения стоит уточнить или развить, чтобы наставничество стало реальным инструментом адаптации молодежи, а не дополнительной административной нагрузкой для бизнеса", - подчеркнул он. На горизонте трех лет такие меры способны сформировать в отрасли более системную модель входа молодежи в профессию, снизить отток выпускников после получения образования и создать устойчивый кадровый резерв для АПК, заверил директор союза. В союзе добавили, что по данным Минсельхоза за 2025 год, в аграрных вузах и колледжах обучается около 280 тысяч студентов. При этом доля выпускников, которые идут работать по специальности, составляет 13%. Между тем ежегодная потребность в новых сотрудниках в АПК составляет, по разным оценкам, до 160 тысяч человек.
