Пассивный доход ушедших брендов: как Adidas и Nike зарабатывают в России - 11.05.2026, ПРАЙМ
Пассивный доход ушедших брендов: как Adidas и Nike зарабатывают в России
Пассивный доход ушедших брендов: как Adidas и Nike зарабатывают в России
Генеральный директор, основатель Atomic Capital Александр Зайцев
Александр Зайцев
генеральный директор, основатель Atomic Capital
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Представительства иностранных компаний, заявивших о прекращении работы в России, получают пассивный доход. Как он формируется и почему эти деньги фактически остаются в российском финансовом контуре?
📊 Особенности российских денежно-кредитных условий в 2025 году

В последние полтора года в нашей стране наблюдались уникальные денежно-кредитные условия. Для сглаживания проинфляционного влияния с конца октября 2024 года до начала июня 2025 года Банк России удерживал ключевую ставку на рекордном уровне в 21%. Во второй половине минувшего года регулятор начал цикл смягчения, доведя ставку до 16% к концу 2025-го.
На фоне жёсткой денежно-кредитной политики на отечественном финансовом рынке сложились благоприятные условия для накопления капитала. Так, в январе 2025 года процентные ставки по депозитам превышали уровень в 20% годовых: доходность краткосрочных банковских вкладов нефинансовых организаций составляла 20,2%, а по долгосрочным (на срок от одного года) — 23,2%. К концу 2025 года ставки снизились: по краткосрочным депозитам до 14,6%, по долгосрочным — до 14,8%. Доходность, близкую к уровню ключевой ставки, обеспечивают и альтернативные инструменты денежного рынка — например, сделки РЕПО с центральным контрагентом.

👟 Опыт западных компаний: Adidas и Nike

За счёт таких кредитно-денежных условий у компаний появились дополнительные источники дохода. Свободная ликвидность, размещённая в определённых инструментах, сама по себе становится источником прибыли. Этой возможностью воспользовались представители западных брендов, которые формально ушли с отечественного рынка и не возобновляли на нём работу.
ООО "Адидас" (представитель Adidas) в 2025 году получило около 2,9 миллиарда рублей процентного дохода, а чистая прибыль составила 2,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2024 году убыток компании был на уровне 49,9 миллиона рублей.
ООО "Найк" в 2025 году получило прибыль в размере 10,3 миллиона рублей, тогда как 2024 год компания завершила с убытком 32 миллиона рублей. Существенно улучшить финансовые показатели "дочке" Nike удалось благодаря пассивному доходу — в 2025 году она заключила пять депозитных договоров, а сумма размещённого капитала превысила 300 миллионов рублей.
Таким образом, прибыль этих компаний объясняется эффективным размещением денежных средств, а не восстановлением операционной деятельности.

🔒 Сложности вывода капитала из России

При этом на использование дохода, сформировавшегося на территории нашей страны, для компаний из недружественных стран предусмотрены ограничения. Российские юридические лица вправе перечислять кредиторам из недружественных стран суммы, не превышающие 10 миллионов рублей в месяц, и даже такие платежи подвергаются строгому банковскому контролю.
Если размер обязательств перед иностранными кредиторами превышает лимит, выплаты в пользу зарубежных лиц могут быть зачислены только на банковские счета типа "С". Вывод капитала с них без специального разрешения правительственной комиссии или Банка России запрещён. Использовать находящиеся на них средства можно только на ограниченные цели — например, на оплату комиссий за ведение этих счетов, налогов и штрафов, а также на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ).
Таким образом, доходы компаний, связанных с брендами недружественных государств, фактически оказываются заблокированы в российском финансовом контуре.
Автор: Александр Зайцев, генеральный директор, основатель Atomic Capital

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

