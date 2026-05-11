Юрист раскрыл, чем опасны донаты блогерам "на погашение ипотеки"

2026-05-11T02:02+0300

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В интернете появился новый тренд: подписчики переводят деньги блогерам и помогают им, например, закрыть ипотеку. Однако такие переводы могут создать проблемы не только получателям, но и отправителям. О том, законны ли донаты и какие последствия грозят обеим сторонам, агентству “Прайм” рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, переводы подписчиков блогерам — донаты — сами по себе не запрещены. Однако их правовой статус и последствия зависят от природы платежа. Если деньги переводятся безвозмездно, без встречного предоставления (контента, бонусов, упоминаний), такие переводы рассматриваются как дарение и не облагаются налогом. Но на практике большинство донатов связаны с профессиональной деятельностью блогера, поэтому налоговые органы рассматривают их как доход."Если переводы блогерам регулярны или предполагают выгоду для подписчика, например, доступ к материалам, реакции блогера, то они признаются доходом и подлежат налогообложению. Блогеры обязаны учитывать такие поступления и декларировать их", — пояснил Хаминский.Для подписчиков в общем случае риски минимальны, если речь идёт о добровольном переводе. Однако проблемы возможны, если получатель платежа связан с незаконной деятельностью, например, производит экстремистский контент или в свою очередь переводит полученные средства в адрес запрещённых организаций. В таком случае отправитель платежа может быть привлечён к уголовной ответственности за финансирование экстремистской деятельности.Таким образом, прежде чем переводить деньги блогеру, стоит задуматься, не может ли такой жест быть расценён как доход для получателя или как поддержка запрещённой деятельности. Юрист советует подписчикам внимательнее относиться к характеру контента и, при сомнениях, воздерживаться от переводов.

