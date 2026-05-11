Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал об утраченных технологиях - 11.05.2026, ПРАЙМ
Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал об утраченных технологиях
Ряд ценных компетенций и технологий бывшей ГДР был утрачен в 1990-х годах, в первую очередь к ним относится мирное использование ядерной энергии, заявил РИА... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T02:50+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
германия
гдр
фрг
БЕРЛИН, 11 мая - ПРАЙМ. Ряд ценных компетенций и технологий бывшей ГДР был утрачен в 1990-х годах, в первую очередь к ним относится мирное использование ядерной энергии, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник Государственной плановой комиссии ГДР (аналог Госплана СССР). "В первую очередь здесь следует назвать использование мирного атома для выработки электроэнергии. В ГДР, помимо исследовательской установки, работала крупная атомная электростанция на базе советских технологий. Еще одна АЭС находилась в процессе строительства. Сразу после объединения двух немецких государств был инициирован демонтаж действующих мощностей и остановка строительства", - заявил бывший чиновник, согласившийся на беседу на условиях анонимности (имя известно редакции). При этом он напомнил, что в связи с аварией на АЭС в японской Фукусиме и нерешенным вопросом захоронения отходов на землях, входивших в ФРГ до объединения, также были остановлены все атомные электростанции. "Насколько мне известно, Германия наряду с Австрией является единственным в мире крупным промышленным государством, которое принципиально отвергает ядерную энергетику. Это привело, помимо прочего, к тому, что в рамках Европейского союза в Германии сейчас самые высокие цены на электроэнергию. Для частных потребителей цена за киловатт-час составляет около 0,35 евро", - подчеркнул экс-чиновник. Другой технологией, исчезнувшей вместе с ГДР, он назвал панельное домостроение. По его словам, эта технология позволяла строить современные квартиры в больших количествах, с высочайшей производительностью и низкими затратами. Однако после объединения существующие предприятия были снесены или перепрофилированы, а жилищное строительство по этой технологии практически полностью прекратилось "Сегодня, особенно в крупных городах Германии, наблюдается острейший дефицит жилья. Одним из последствий этого является постоянный рост арендной платы, которую все больше граждан не в состоянии вносить. Государственные планы по строительству нового жилья не выполняются, а число ищущих жилье постоянно растет. Решений проблемы не просматривается", - заключил он. Бывший чиновник также указал на утрату социальных компетенций, а как следствие - рост безработицы, нехватку учителей и снижение качества образования в современной ФРГ.
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ГДР, ФРГ
02:50 11.05.2026
 
Экс-сотрудник Госплана ГДР рассказал об утраченных технологиях

