Эксперт оценила вступление в силу безвизового режима с Саудовской Аравией

Вступление в силу безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией с 11 мая приведет не только к росту туристического потока, но и поможет активизировать...

2026-05-11T01:17+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Вступление в силу безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией с 11 мая приведет не только к росту туристического потока, но и поможет активизировать контакты между деловыми кругами двух стран, заявила РИА Новости эксперт по развитию бизнеса на Ближнем Востоке, руководитель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра. "Вступление в силу безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией 11 мая станет важным шагом не только для людей, но и для бизнеса", - сказала она. Танцюра напомнила, что к 2030 году стороны ставят цель выйти на уровень товарооборота в 7 миллиардов долларов. "Со стороны саудитов есть запрос на российские образовательные программы, особенно в области космонавтики и медицины. Саудовская Аравия заинтересована в опыте России по строительству и управлению медицинскими объектами, а также в производстве медикаментов", - добавила собеседница агентства. По мнению Танцюры, без необходимости оформления виз значительно упростится организация деловых контактов. "Причем личное общение для представителей стран Персидского залива остается ключевым при сотрудничестве с контрагентами, так как таким образом устанавливаются доверительные отношения", - добавила она. Что касается туристического потока, то он, считает эксперт, начнет расти только с октября при наступлении более комфортной погоды. "Кроме того, обострение конфликта на Ближнем Востоке тоже сыграло свою роль. И пока там окончательно не стабилизируется ситуация, вряд ли будет много туристов в регионе. Но в среднесрочной перспективе вполне возможно, что Саудовская Аравия может стать более востребованным направлением для отдыха у россиян", - заключила Танцюра.

