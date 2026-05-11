Эксперт рассказала, кому повысят пенсии в июне

Выплаты в июне повысят пенсионерам, которым в мае исполнилось 80 лет, а также тем, у кого появились иждивенцы, кто получил первую группу инвалидности или...

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Выплаты в июне повысят пенсионерам, которым в мае исполнилось 80 лет, а также тем, у кого появились иждивенцы, кто получил первую группу инвалидности или уволился с работы, сообщила РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. "В июне возможность получить повышенную пенсию будет у ряда категорий граждан. Во-первых, до 19 169,38 рубля будет увеличена фиксированная выплата в структуре страховой пенсии гражданам, которым в мае исполнилось 80 лет или которым была присвоена инвалидность I группы. Инвалидам первой группы также полагается надбавка за уход, которая составляет 1 413,86 рубля", - сказала Финогенова. Эксперт уточнила, что повышение фиксированной выплаты происходит только один раз и по одному основанию. По ее словам, если человеку уже ранее была назначена пенсия по инвалидности I группы, то после достижения 80 лет дополнительного увеличения не будет. По словам Финогеновой, на повышение могут рассчитывать также работающие пенсионеры, которые уволились в мае. Так, увеличенную пенсию с учетом всех индексаций обычно выплачивают в начале месяца, следующего за увольнением, при условии положительного решения Социального фонда России (СФР). "В-третьих, это пенсионеры у которых появились иждивенцы (например, дети до 18 лет, дети-инвалиды от 18 до 23 лет, братья, сестры и внуки до 18 лет) и которые подали соответствующее заявление в СФР, с июня смогут получать дополнительные выплаты", - отметила Финогенова. Эксперт пояснила, что размер таких выплат устанавливается как надбавка к фиксированной части пенсии за каждого иждивенца, но не более чем за трех человек. Финогенова добавила, что такие выплаты могут получать оба родителя-пенсионера независимо от того, работают они или нет.​

