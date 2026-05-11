Эксперты рассказали о зарплатах для мастеров ногтевого сервиса

2026-05-11T07:18+0300

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Зарплатные предложения в ряде регионов России выросли для мастеров ногтевого сервиса после введения ГОСТа, больше всего - в Башкирии, там в марте-апреле 2026 года работодатели в среднем предлагали 78 тысяч рублей в месяц, что на 60% больше, чем годом ранее, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Услуг" и "Авито Работы". "По данным Авито Работы, наиболее выраженный рост средних предлагаемых зарплат для мастеров ногтевого сервиса зафиксирован в Башкортостане - в марте-апреле 2026 года работодатели стали предлагать таким специалистам на 60% больше, чем годом ранее. Средние зарплатные предложения в регионе достигли 78 тысяч рублей/месяц", - говорится в исследовании, проведенном на фоне нового ГОСТа на маникюр и педикюр, который вступил в силу 30 апреля. На втором месте оказалась Новосибирская область, где средние предлагаемые зарплаты для специалистов ногтевого сервиса выросли на 44% и достигли 99,3 тысячи рублей в месяц. Тройку лидеров замкнул Ставропольский край: здесь средние зарплатные предложения для мастеров увеличились на 34%, до 55 тысяч. Также в список регионов с наибольшим ростом средних зарплат попали Татарстан (+31%), Крым (+30%), Челябинская (+14%) и Ростовская области (+10%). Интерес соискателей к профессии продолжает расти: в марте-апреле 2026 года число откликов на вакансии мастеров ногтевого сервиса по всей России увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом спрос на мастеров ногтевого сервиса больше всего вырос в Кабардино-Балкарии - в 2,1 раза, Амурской области - на 35%, и Новгородской - на треть. "Такая динамика говорит о том, что индустрия красоты в этих регионах находится в активной фазе роста. Новый ГОСТ, хотя и носит добровольный характер, уже сейчас стимулирует салоны и студии привлекать более квалифицированных специалистов", - объяснил директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков. Увеличение зарплатных предложений подкрепляется и растущим интересом клиентов. По данным "Авито Услуг", в марте–апреле 2026 года спрос на экспресс-педикюр в целом по стране вырос на 69%, а маникюр без покрытия стали искать в 1,5 раза чаще - быстрые решения и естественный уход находят все больше поклонников. Параллельно растет интерес к процедурам, требующим больше времени и атмосферы: спрос на спа-уход для рук и ног увеличился почти в 1,5 раза. Среди технологичных направлений рост также показали "умный"-педикюр (+42%), японский маникюр (+16%) и пилочный (+7%).

