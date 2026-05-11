Глава Saudi Aramco назвал текущий энергокризис крупнейшим в истории
2026-05-11T18:04+0300
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Перебои в поставках через Ормузский пролив вызвали крупнейший в истории энергетический кризис, заявил глава Saudi Aramco Амин Нассер. "Перебои в торговле и судоходстве через Ормузский пролив вызвали крупнейший в истории энергетический кризис", - сказал он в ходе конференции с аналитиками по итогам первого квартала. Нассер отметил, что это привело к потере почти миллиарда баррелей нефти и серьезно ударило по ряду критически важных отраслей, таких как сельское хозяйство, полупроводниковая промышленность, транспорт и нефтехимия.
