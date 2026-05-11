Евростат назвал доллар ключевой валютой для расчетов ЕС за нефтепродукты
Евростат назвал доллар ключевой валютой для расчетов ЕС за нефтепродукты
2026-05-11T13:45+0300
13:45 11.05.2026
 
Евростат назвал доллар ключевой валютой для расчетов ЕС за нефтепродукты

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Доллар в 2025 году был ключевой валютой для расчетов Евросоюза за нефтепродукты, доля американской валюты в импорте составила 86,7%, в экспорте - 70,1%, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
"Доллар США стал основной валютой, используемой для импорта нефтепродуктов, с долей 86,7% в 2025 году... Доллар также был наиболее часто используемой валютой для экспорта (нефтепродуктов - ред.) (70,1%), хотя и несколько менее доминирующей, чем для импорта", - сообщается в релизе.
В импорте нефтепродуктов доллар значительно опередил евро, доля которого составила 12,9%. На другие валюты государств ЕС и стран, не входящих в ЕС, приходилось всего 0,2% и 0,1% соответственно.
В экспорте нефтепродуктов доля евро занимала чуть более четверти (27,5%).
В импорте промышленных товаров основной валютой также был доллар (46,2%), немного опережая евро (43,3%), на долю других валют ЕС приходилось 1,7%, а на долю валют стран, не входящих в ЕС, - 8,5%.
В экспорте промышленных товаров доля евро составила 50,4%, доллара - 32,4%, других валют ЕС - 1,8%, а валют стран, не входящих в ЕС, - 15,2%.
ЭкономикаРынокСШАЕСЕвростат
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
