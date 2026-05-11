"Публично унижают": во Франции осадили Мерца после слов о России
Филиппо: Мерц угрожает России, забывая о слабости немецкой армии
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с угрозами в адрес России, несмотря на недостаточную мощь немецкой армии, такое мнение выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем YouTube-канале.
"Мерц снова угрожает России, продолжая требовать европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны", — сыронизировал политик.
Он отметил, что Европа и в особенности Германия, настаивают на увеличении оборонных расходов, хотя очевидно, что угрозы со стороны России для безопасности ЕС не существует.
"Нам это обходится все дороже и дороже. Это просто абсурдно", — подытожил он.
Вчера Фридрих Мерц, канцлер Германии, заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы.
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью на телеканале ZDF заявила, что украинская армия, а не бундесвер, является наиболее боеспособной в регионе.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, однако западные политики продолжают запугивать свое население мнимыми угрозами для отвлечения внимания от внутренних проблем.
