"Публично унижают": во Франции осадили Мерца после слов о России - 11.05.2026, ПРАЙМ

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с угрозами в адрес России, несмотря на недостаточную мощь немецкой армии, такое мнение выразил лидер французской правой...

МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с угрозами в адрес России, несмотря на недостаточную мощь немецкой армии, такое мнение выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем YouTube-канале."Мерц снова угрожает России, продолжая требовать европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны", — сыронизировал политик.Он отметил, что Европа и в особенности Германия, настаивают на увеличении оборонных расходов, хотя очевидно, что угрозы со стороны России для безопасности ЕС не существует."Нам это обходится все дороже и дороже. Это просто абсурдно", — подытожил он.Вчера Фридрих Мерц, канцлер Германии, заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью на телеканале ZDF заявила, что украинская армия, а не бундесвер, является наиболее боеспособной в регионе.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, однако западные политики продолжают запугивать свое население мнимыми угрозами для отвлечения внимания от внутренних проблем.

