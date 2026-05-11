Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Публично унижают": во Франции осадили Мерца после слов о России - 11.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260511/frantsiya-869833519.html
"Публично унижают": во Франции осадили Мерца после слов о России
"Публично унижают": во Франции осадили Мерца после слов о России - 11.05.2026, ПРАЙМ
"Публично унижают": во Франции осадили Мерца после слов о России
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с угрозами в адрес России, несмотря на недостаточную мощь немецкой армии, такое мнение выразил лидер французской правой... | 11.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-11T07:17+0300
2026-05-11T07:17+0300
мировая экономика
общество
европа
германия
финляндия
фридрих мерц
владимир путин
zdf
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_ed147109ec2b42ee43ffff37408eb24b.jpg
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с угрозами в адрес России, несмотря на недостаточную мощь немецкой армии, такое мнение выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем YouTube-канале."Мерц снова угрожает России, продолжая требовать европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны", — сыронизировал политик.Он отметил, что Европа и в особенности Германия, настаивают на увеличении оборонных расходов, хотя очевидно, что угрозы со стороны России для безопасности ЕС не существует."Нам это обходится все дороже и дороже. Это просто абсурдно", — подытожил он.Вчера Фридрих Мерц, канцлер Германии, заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы. Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью на телеканале ZDF заявила, что украинская армия, а не бундесвер, является наиболее боеспособной в регионе.Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, однако западные политики продолжают запугивать свое население мнимыми угрозами для отвлечения внимания от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20260508/dmitriev-869776229.html
https://1prime.ru/20260508/merts-869776704.html
https://1prime.ru/20260501/merts-869610721.html
европа
германия
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329250_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1c39fba2cd49e91b5d720c389a388fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , европа, германия, финляндия, фридрих мерц, владимир путин, zdf, нато, ес
Мировая экономика, Общество , ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Фридрих Мерц, Владимир Путин, ZDF, НАТО, ЕС
07:17 11.05.2026
 
"Публично унижают": во Франции осадили Мерца после слов о России

Филиппо: Мерц угрожает России, забывая о слабости немецкой армии

CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES / Friedrich MerzКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES / Friedrich Merz
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с угрозами в адрес России, несмотря на недостаточную мощь немецкой армии, такое мнение выразил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в своем YouTube-канале.

"Мерц снова угрожает России, продолжая требовать европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны", — сыронизировал политик.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Дмитриев дал совет Мерцу, как спасти немецкую экономику
8 мая, 12:19

Он отметил, что Европа и в особенности Германия, настаивают на увеличении оборонных расходов, хотя очевидно, что угрозы со стороны России для безопасности ЕС не существует.

"Нам это обходится все дороже и дороже. Это просто абсурдно", — подытожил он.

Вчера Фридрих Мерц, канцлер Германии, заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Слова Мерца перед 9 мая вызвали недоумение на Западе
8 мая, 12:06
Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью на телеканале ZDF заявила, что украинская армия, а не бундесвер, является наиболее боеспособной в регионе.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, однако западные политики продолжают запугивать свое население мнимыми угрозами для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Идет ва-банк". На Западе раскрыли опасный план Мерца против России
1 мая, 17:26
 
Мировая экономикаОбществоЕВРОПАГЕРМАНИЯФИНЛЯНДИЯФридрих МерцВладимир ПутинZDFНАТОЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала