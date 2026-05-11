Биржевые цены на газ в Европе растут почти на три процента - 11.05.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе растут почти на три процента
15:24 11.05.2026
 
Биржевые цены на газ в Европе растут почти на три процента

Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем понедельника растут почти на 3%, выше 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Так, июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 550,2 доллара (+2,6%), а по состоянию на 14.45 мск показатель составлял 552 доллара (+2,9%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 536,5 доллара за тысячу кубометров.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров.
Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
